Rusia lanzó su mayor ataque aéreo contra Ucrania desde que comenzó el conflicto

Publicado por Alejandro Baños 26 de mayo, 2025

Rusia elevó su ofensiva contra Ucrania y en la noche del domingo al lunes lanzó su mayor ataque aéreo desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022. Concretamente, el Ejército ruso atacó a su rival con 355 drones.

"El enemigo lanzó un ataque combinado contra Ucrania utilizando 364 proyectiles de ataque aéreo, incluidos 355 drones", informó la fuerza aérea ucraniana en un comunicado recogido por AFP.

Este ataque se produjo horas después de que Rusia y Ucrania intercambiasen prisioneros de guerra y de otra ofensiva aérea perpetrada por Pekín contra Kiev, en la que murieron más de una decena de personas en suelo ucraniano.

Los últimos ataques de Rusia obligaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reaccionar rápidamente y criticar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, por seguir lanzando ofensivas contra Ucrania en un momento en el que se está intentando poner fin al conflicto y alcanzar la paz permanente.

"No estoy contento con lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente. ¡Y no sé qué demonios le ha pasado a Putin! Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me he llevado bien con él. Pero está enviando cohetes a las ciudades y matando gente. Y no me gusta nada", dijo Trump este domingo.

Como afectado directo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se sumó a esas críticas de Trump, precisando que sus aliados apliquen "una presión fuerte" contra Rusia.

"Sin una presión realmente fuerte sobre los dirigentes rusos, esta brutalidad no puede detenerse. Las sanciones ciertamente ayudarán", señaló el mandatario ucraniano.

Respecto al último ataque llevado a cabo por Rusia en la noche del domingo al lunes no trascendió, por el momento, si hubo víctimas mortales o heridos.