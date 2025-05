El régimen de Pekín estrecha lazos con la izquierda latinoamericana en el IV Foro Ministerial China-Celac

Publicado por Carlos Dominguez 13 de mayo, 2025

Pekín acogió este martes a dirigentes de la izquierda latinoamericana y caribeña con motivo del IV Foro Ministerial China-Celac. La ocasión representa para estos países una oportunidad de acercamiento con el régimen comunista chino, en medio de la guerra comercial con EEUU.

Durante la apertura del foro, que cuenta con la asistencia de los presidentes izquierdistas de Colombia, Brasil y Chile, Xi criticó "el acoso y la hegemonía" que ejercen otros estados.

El presidente del régimen chino, Xi Jinping, habló en la apertura del foro de una relación más estrecha y cooperativa con América Latina y el Caribe en tiempos de lo que calificó como "confrontación geopolítica" y "proteccionismo", refiriéndose a EEUU.

"Aunque China está lejos de la región de América Latina y el Caribe, las dos partes presentan una larga historia de amistad", afirmó en su discurso inaugural.

En la última década, China ha intensificado la cooperación económica y política con varios países latinoamericanos, desplegando importantes inversiones en el marco del programa de la Franja y la Ruta.

Dos tercios de los países latinoamericanos ya se han unido a este programa global de inversiones en infraestructura impulsado por China, que está valorado en $1.000 millones.

Asimismo, el principal socio comercial de Brasil, Perú y Chile es China. El intercambio comercial entre el gigante asiático y la región superó los $500.000 millones el año pasado, "40 veces más que al principio de siglo", celebró Xi Jinping.

Iniciativas de cooperación propuestas por el régimen chino

El líder del partido comunista propuso varias iniciativas para "construir una comunidad sino-latinoamericana con un futuro compartido", como un fondo de $9.200 millones en créditos para el desarrollo.

"Enfrentada con la corriente de confrontación geopolítica y de bloques, el auge del unilateralismo y el proteccionismo, China desea juntar manos con América Latina", afirmó Xi.

Asimismo, el régimen propuso mayor cooperación en áreas como la infraestructura, la agricultura, la minería, la economía digital o las energías verdes, establecer programas de promoción o trabajar con la región en contraterrorismo y lucha contra el crimen organizado.

La izquierda latinoamericana coquetea con Pekín

El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo este martes desde China que su país debe dar "un salto de calidad" en su relación económica con el gigante asiático, defendiendo así el "multilateralismo y el libre comercio".

"Tenemos la convicción de que es el momento propicio para dar un salto de calidad en la vinculación económica con China", aseguró Boric en la ceremonia de inauguración en Pekín.

Chile fue el primer estado sudamericano en establecer relaciones comerciales con la China comunista en 1970 y en 2005 fue el primero en suscribir un tratado de libre comercio con el régimen.

Por su parte, el presidente y exguerrillero colombiano, Gustavo Petro, defendió una diplomacia "libre de autoritarismos y de imperialismos". El dirigente cafetero también lamentó que el diálogo con EEUU no avanza.

Según el comunista colombiano, el diálogo "no avanza porque las ideologías cada vez oscurecen más el corazón, el alma y el cerebro, no avanza porque se niega la crisis climática, no avanza porque no avanzamos la importancia de la vida y cada vez miramos y más la importancia del dólar y la codicia", insistió.

Asimismo, el presidente brasileño, Lula da Silva, dijo que el sistema de gobernanza mundial "ya no refleja la diversidad que habita la Tierra".

El mandatario brasileño también abogó por "reducir las diferencias entre los países", lamentando las "distorsiones" en el comercio internacional.