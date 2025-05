India lanza ataques con misiles contra Pakistán y se espera una respuesta “decisiva”

Publicado por Joaquín Núñez 6 de mayo, 2025

India lanzó un ataque de misiles contra Pakistán. Desde el Ejército de la India señalaron que la "Operación Sindoor" tuvo como objetivo dañar "infraestructura terrorista" en nueve puntos diferentes, ubicados tanto en Pakistán como en la parte de Cachemira administrada por este país. Se trata de un territorio en donde ambas naciones cuentan con activos militares y que lleva décadas provocando enfrentamientos. Se reportaron al menos tres muertos por los ataques.

Entre los lugares atacados están Kotli, Ahmadpur East, Muzaffarabad, Bagh y Muridke.

"Estas medidas se producen a raíz del bárbaro ataque terrorista de Pahalgam, en el que fueron asesinados 25 indios y un ciudadano nepalí", explicó el Ministerio de Defensa de la India en un comunicado, haciendo referencia al ataque del pasado 22 de abril en la Cachemira controlada por la India.

Las tensiones entre los dos países con ojivas nucleares no ha hecho más que escalar en los últimos meses, llegando a un pico máximo con los citados ataques de Pahalgam. El grupo Frente de Resistencia, una rama de Lashkar-e-Taiba con sede en Pakistán, se atribuyó el ataque. "India ha culpado a Pakistán de respaldar el ataque militante, algo que Islamabad ha negado", informaron desde The Associated Press.

"Nuestras acciones han sido centradas, mesuradas y no han tenido como objetivo una escalada. Ninguna instalación militar pakistaní ha sido atacada. India ha demostrado una considerable moderación en la selección de objetivos y el método de ejecución", añadieron en la misiva.

Desde AFP señalaron que los ataques retaliatorios de Pakistán contra la India ya comenzaron.

Noticia en desarrollo...