¿Por qué varios países de Centroamérica celebran su independencia el 15 de septiembre?

Publicado por Williams Perdomo 15 de septiembre, 2025

El 15 de septiembre es una fecha en la que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica celebran algo en común: su independencia.

El 15 de septiembre de 1821, en la ciudad de Guatemala, se firmó el Acta de Independencia de Centroamérica, redactada por José Cecilio del Valle y aprobada por representantes de diversos sectores políticos, eclesiásticos y académicos.

A diferencia de otros movimientos en América, la independencia fue pacífica, fruto de negociaciones y consensos políticos más que de enfrentamientos armados.

Tras la independencia, las provincias enfrentaron debates sobre su futuro político. Algunas se unieron brevemente al Imperio Mexicano, mientras que luego crearon las Provincias Unidas de Centroamérica, antecesoras de los actuales Estados soberanos.

“En 1822 se reunieron diversos cabildos abiertos para votar la anexión. Así, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica se incorporaron al imperio mexicano. Pero en 1823 cayó el imperio, se impuso el proyecto republicano, y se formó en Centroamérica una confederación de estados-provincia, independiente tanto de España como de México”, explica el Museo Histórico Nacional de Argentina.

Durante estas celebraciones patrias, como la de México, también se llevan a cabo en Estados Unidos gracias a la participación de la comunidad inmigrante, que llena las calles de ciudades como Los Ángeles o Chicago con desfiles, música en vivo y distintos eventos para rendir homenaje a su cultura y tradiciones.

El inicio del Mes de la Herencia Hispana



Desde este 15 de septiembre al 15 de octubre el país celebra el Mes de la Herencia Hispana. Una festividad para exaltar los logros, aportes y contribuciones de la comunidad hispana a Estados Unidos. Además, es una conmemoración que recuerda el legado imborrable de España en América.

Coincide con la celebración de la independencia La festividad se realiza el día 15 de septiembre por coincidir con la conmemoración de los aniversarios de la independencia nacional de varios países hispanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes reconocen esta fecha como el día de su independencia, mientras que la de México se celebra el 16 de septiembre y la de Chile el 18 de septiembre.

Se trata de una tradición que se celebra desde hace al menos 56 años. Su origen se remonta a 1968, cuando George W. Brown, un miembro de la Cámara de Representantes, propuso por primera vez que el país reconociera formalmente las contribuciones hispanas mediante una ley que autorizaría al presidente a proclamar cada año la Semana Nacional de la Herencia Hispana, alrededor de los días 15 y 16 de septiembre.

La iniciativa de Brown fue respaldada por los congresistas hispanoamericanos Edward R. Roybal y Henry B. Gonzales y otros diecisiete legisladores, sumando un total de 13 demócratas y 6 republicanos. En ese sentido, según recuerda National Geographic, el presidente Lyndon Johnson, que fue profesor en una pequeña escuela hispana, firmó la resolución y ese mismo día emitió la primera proclamación de la Semana Nacional de la Herencia Hispana.

"Dos décadas más tarde, en 1988, el presidente Ronald Reagan propuso extender la celebración a un periodo de 30 días, del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada año. De esta manera se consolidó el Mes de la Herencia Hispana que se celebra actualmente", reseñó la revista especializada.