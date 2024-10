Un estudio de ADN revela que Cristóbal Colón era judío sefardí

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 13 de octubre, 2024

Cristóbal Colón era judío sefardí. Así lo reveló un estudio de ADN que forma parte de una investigación de 22 años que fue liderada por el forense y catedrático de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente.

"Después de examinar cientos de huesos y de documentos, se puede afirmar que Cristóbal Colón era judío", explicó RTVE que muestra los hallazgos de la investigación en un documental titulado Colón ADN, su verdadero origen.

De acuerdo con la información, el descubridor de América no era genovés ni italiano, que es la principal hipótesis de su nacimiento apoyada por la mayoría de los historiadores y la Real Academia de la Historia de España. José Antonio Lorente sostiene que Colón es judío mediterráneo:

"El ADN indica que Cristóbal Colón tuvo un origen mediterráneo en el Mediterráneo occidental. Claro, ¿Qué ocurre? Que si en Génova no había judíos en el siglo XV, las probabilidades de que sea de ahí son mínimas. Tampoco había una gran presencia judía en el resto de la península itálica, con lo cual lo dejaríamos muy tenue. No existen teorías sólidas ni indicios claros de que Cristóbal Colón pudiera ser francés. ¿Qué nos quedaría?, el arco mediterráneo español. Las Islas Baleares y Sicilia. Pero Sicilia también sería extraño, porque si no Cristóbal Colón habría escrito con algunos rasgos italianos o del idioma siciliano, con lo cual lo más probable es que su origen esté en el arco mediterráneo español o en las Islas Baleares, que en aquella época pertenecían a la Corona de Aragón'".

Se trata de la misma investigación que confirmó que los restos enterrados en la Catedral de Sevilla son los de Cristóbal Colón. La investigación aporta una conclusión definitiva a otro de los mayores enigmas de la historia y arroja luz sobre el pasado de este personaje histórico. El pasado y la ubicación real del reposo eterno de Colón han sido hasta ahora sujeto de numerosos debates entre la comunidad científica.

El equipo de investigadores asegura que hay una fiabilidad absoluta en cuanto a las conclusiones que han aportado los análisis de los restos enterrados en la Catedral de Sevilla, España. En dicho lugar, aunque de forma bien posterior a su muerte, se enterraron los presuntos restos del explorador.

Los investigadores recordaron sin embargo, que bajo la cripta de la Catedral de Sevilla no hay un esqueleto humano completo, lo que podría indicar que el resto de partes está en República Dominicana, tal y como este país asegura desde hace años.

Los análisis de los huesos que reposaban en el templo sevillano no pudieron ser analizados previamente, debido al poco material genético que contenía. El empleo de las nuevas tecnologías permitió realizar los estudios tan solo recientemente.