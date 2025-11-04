Jonathan Bailey es el 'Hombre Más Sexy del Mundo 2025', según la revista People
El actor se hizo mundialmente conocido por su papel de Lord Anthony Bridgerton en la exitosa serie de Netflix 'Bridgerton'.
El actor británico Jonathan Bailey ha sido nombrado el 'Hombre Más Sexy del Mundo 2025' por la revista People, un reconocimiento que celebra este año su 40º aniversario. El anuncio se realizó el lunes por la noche durante el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
"Es un honor único en la vida", comentó Bailey con humor. "Y quiero agradecerte, Jimmy, por rechazar el título para que yo pudiera estar aquí".
Durante la entrevista, Fallon presentó las dos portadas de People: en una, Bailey aparece sumergido hasta el pecho en un océano rocoso, y en la otra, sin camisa y sosteniendo un perro. El actor contó que supo de su elección a comienzos de 2025, mientras protagonizaba Ricardo II de Shakespeare.
"Lo único más loco que hacer Ricardo II fue que me invitaran a esto", bromeó.
Entretenimiento
Bailey se hizo mundialmente conocido por su papel de Lord Anthony Bridgerton en la exitosa serie de Netflix Bridgerton. En 2025, consolidó su salto al cine interpretando al Príncipe Fiyero en Wicked y al Dr. Henry Loomis en Jurassic World: Rebirth.
🔗: https://t.co/yhpQy1D7S9#JonathanBailey is PEOPLE’s 2025 #SexiestManAlive! 📷 Brimming with charm, wit and almost unfairly handsome looks, it’s no wonder the ‘Wicked: For Good’ actor dove headfirst into our hearts. Pick up your copy on newsstands this week. | 📷:… pic.twitter.com/CSmQJvB3dm— People (@people) November 4, 2025
El título de Hombre Más Sexy del Mundo ha sido otorgado por People desde 1985, cuando Mel Gibson fue el primer galardonado. En años recientes, el reconocimiento ha recaído en figuras como Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend y, en 2024, John Krasinski.
En la entrevista completa de Jonathan Bailey con People, habla sobre el inesperado título y su nuevo estatus como el hombre más sexy del mundo.