John Krasinski, hombre más sexy del mundo, según 'People'

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 13 de noviembre, 2024

El actor, director y productor John Krasinski (45 años) es el hombre más sexy del mundo de 2024, según la revista People, sucediendo a su compañero de profesión Patrick Dempsey.

Krasinski -casado con la actriz Emily Blunt desde 2010- comenzó en el mundo de la interpretación en el año 2000. En sus más de dos décadas en la industria, ha coprotagonizado series de éxito como The Office (2005-2013) y Jack Ryan (2018-2023).

Además, Krasinski ha formado parte del elenco de grandes producciones como Doctor Strange: In the Multiverse of Madness (2022) y ha puesto su voz a personajes de películas de animación como Monsters University (2013) y Shrek 3 (2007).

Nada más recibir el reconocimiento, Blunt bromeó asegurando que cubriría toda su casa con la portada de la revista porque a los dos hijos que tienen les encantará.