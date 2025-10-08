“Estoy bien, no me estoy muriendo”: Dolly Parton tranquiliza a sus fans luego de que su hermana pidiera oraciones por ella

Publicado por Agustina Blanco 8 de octubre, 2025

La icónica cantante de country Dolly Parton, de 79 años, ha salido al paso de los rumores sobre su salud con un mensaje claro y optimista. En un video compartido en su cuenta de X este miércoles, mientras grababa comerciales para el Grand Ole Opry, la estrella abordó las preocupaciones generadas tras una publicación de su hermana Freida, quien pidió oraciones por ella.

“¿Les parezco enferma? ¡Estoy trabajando duro!”, expresó Parton, agradeciendo el cariño y las oraciones de sus seguidores, pero asegurando que está en buen estado.

El mensaje llega tras un periodo complicado para la artista, marcado por la pérdida de su esposo, Carl Dean, fallecido en marzo de este año a los 82 años, tras 58 años de matrimonio.

Sobre el estado de salud de Parton



Parton explicó que, durante la enfermedad de Dean y tras su muerte, descuidó su propia salud. “Dejé pasar muchas cosas que debería haber estado haciendo”, admitió. Sin embargo, aclaró que los problemas recientes no son graves y que está recibiendo tratamientos esporádicos en el Centro Médico Universitario Vanderbilt, cerca de su hogar. “Nada serio, pero tuve que cancelar algunas cosas para estar más cerca de casa”, aseguró.

La cantante también aprovechó para desmentir con humor un rumor que circulaba en una imagen generada por inteligencia artificial, donde se la veía en su “lecho de muerte” junto a Reba McEntire. “No estoy lista para morir. No creo que Dios haya terminado conmigo y no he terminado de trabajar”, añadió, señalando su deseo.

El revuelo por la salud de Parton comenzó un día antes, cuando Freida, de 68 años, publicó en Facebook un mensaje pidiendo oraciones por su hermana, quien “no se ha sentido muy bien últimamente”.

La publicación generó preocupación entre los fans, pero Freida aclaró poco después que no quiso alarmar a nadie. “Solo era una hermana pequeña pidiendo oraciones por su hermana mayor”, escribió, destacando su fe en el poder de la oración.

Parton agradece las oraciones



Parton, conocida por éxitos como "I will always love you", agradeció el apoyo de sus seguidores y su fe: “Siempre puedo usar las oraciones para cualquier cosa”, dijo, dejando claro que sigue activa y comprometida con su carrera, a pesar de los desafíos recientes.