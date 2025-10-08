La hermana de Dolly Parton pide oraciones a sus fans por problemas de salud

Publicado por Víctor Mendoza 7 de octubre, 2025

(AFP) La hermana de Dolly Parton pidió el martes a sus fans que recen por la cantante estadounidense de country, que ha aplazado varios conciertos por problemas de salud.

Parton, de 79 años, retrasó la semana pasada sus próximos conciertos en Las Vegas debido a "problemas de salud" no especificados, y reveló que iba a someterse a varios procedimientos médicos.

"Anoche, estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana Dolly. Muchos de vosotros sabéis que no se ha sentido bien últimamente", escribió Freida Parton en su página de Facebook.

"Yo realmente creo en el poder de la oración, y he sido guiada a pedir a todo el mundo que la ama que sean guerreros de oración y recen conmigo".

Dolly Parton tenía previsto ofrecer seis noches de espectáculos con entradas agotadas en diciembre en el Caesars Palace.

La cantante de "Jolene" y "I Will Always Love You" canceló esas fechas la semana pasada porque su actual estado de salud le impedía "ensayar y montar el espectáculo que queréis ver".

Parton comunicó a sus millones de seguidores que todavía no ponía fin a su fulgurante carrera, y dijo que las nuevas fechas estaban fijadas para el próximo mes de septiembre.

Parton se convirtió en una gran estrella en la década de 1970, con singles como "Coat of Many Colors", y siguió con grandes éxitos como "I Will Always Love You", famoso por ser versionado por Whitney Houston, y "9 to 5".

Está previsto que reciba un Oscar honorífico el mes que viene, pero la publicación especializada de Hollywood Variety dijo que ya no se espera que Parton asista a la ceremonia de Los Ángeles.

Su hermana Freida terminó el martes su petición de oraciones con una nota optimista.

"Ella es fuerte, es amada, y con todas las oraciones que se elevan por ella, sé en mi corazón que va a estar bien", escribió.

"Buena suerte, mi pequeña Dolly. Todos te queremos".