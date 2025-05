Joy Huerta y Justina Machado: el arte hispano, reconocido en los Tony

Publicado por Alejandro Baños 5 de mayo, 2025

La 78ª edición de los Premios Tony -que se celebrará el 8 de junio en el Radio City Music de Nueva York- tendrá acento español. La American Theatre Wing y The Tony Broadway League ofrecieron el nombre de los nominados para cada uno de los galardones que se concederán en la nueva edición de los considerados como los Óscar del teatro. Y el talento hispano no está ausente.

La cantante mexicana Joy Huerta -conocida por ser vocalista del grupo Jesse & Joy- fue elegida entre los candidatos que aspiran a ganar el premio a Mejor Banda Sonora Original, por su trabajo como compositora de la música que suena en la obra Real Women Have Curves: The Musical.

Huerta, quien se estrenó en Broadway de la mejor manera posible, reaccionó haciendo mención directa a sus raíces nada más conocer su nominación.

"Todavía no me la creo… ¡Me va a explotar el corazón! Hace cinco años me aventé en este proyecto con todo mi amor, sin imaginar que me traería hasta aquí. Estar nominada a Best Original Score en los Premios Tony… no tengo palabras, solo agradecimiento profundo. A cada mujer cuya voz vive en esta música, a mis colaboradores, a mi familia, a nuestra comunidad: esto es por y para nosotros. ¡México presente familia!", escribió la compositora en redes sociales.

Otra de las representantes hispanas que opta a uno de los galardones es Justina Machado. Pese a haber nacido en Chicago (Illinois), la artista es hija de puertorriqueños. Podría ser designada como Mejor Actriz de Reparto en un Musical por su trabajo en Real Women Have Curves: The Musical, misma producción que Huerta.

"Me siento muy honrada. Gracias a todo el equipo creativo por confiar en mí para este papel. Es un sueño hecho realidad. Me encanta este musical y lo que significa para nosotros", dijo Machado, concluyendo su comunicado con un "para adelante mi gente" en español.

Natalie Venetia Belcon (Buena Vista Social Club), Julia Knitel (Dead Outlaw), Gracie Lawrence (Just in Time) y Joy Woods (Gypsy) son sus rivales.

La producción Buena Vista Social Club, basada en la historia de los músicos cubanos, está nominada a Mejor Musical, categoría en la que compite contra otras obras como Dead Outlaw, Death Becomes Her, Maybe Happy Ending y Operation Mincemeat: A New Musical.