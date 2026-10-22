El Real Madrid golea al Leipzig y mantiene su racha perfecta en Europa

(AFP) El Real Madrid logró su tercera victoria en la Liga de Campeones en otros tantos partidos al golear por 4-1 al RB Leipzig este miércoles, con goles de Kylian Mbappé y Yan Diomande para el equipo de José Mourinho.

Bernardo Silva abrió el marcador para el Madrid desde corta distancia al final de una reñida primera parte, y Arda Güler duplicó la ventaja del equipo, 15 veces campeón de Europa, poco después del descanso.

Mbappé marcó el tercero con un disparo con efecto antes de que Tidiam Gomis recortara distancias para el equipo alemán y Diomande rematara de volea al ángulo superior para sellar el triunfo del Madrid en los últimos compases.

"Sabemos que cada punto es importante para meternos entre los ocho primeros, sabemos que tenemos que ganar tantos partidos como sea posible: hemos ganado tres y quedan cinco por disputar", declaró Mbappé a Movistar.

La superestrella francesa, que aspira a ganar el Balón de Oro la próxima semana, ha marcado en todos los partidos del Madrid en la Liga de Campeones esta temporada y suma 12 goles en 12 partidos.

"Me va bien (pero) creo que puedo dar más", afirmó Mbappé.

"Soy uno de los pocos jugadores que siempre tiene que exigirse más a sí mismo... ahora mismo es un buen momento, pero tenemos que seguir adelante y yo tengo que dar más de mí".

Su cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones dará un subidón de moral al Madrid de cara al Clásico de La Liga del domingo contra su acérrimo rival, el Barcelona.

Sin haber ganado ningún título importante en dos temporadas y tras un comienzo inestable en la liga nacional, el Madrid puede al menos presumir de un récord europeo perfecto en la fase de grupos, a diferencia del Barça tras su derrota ante el París Saint-Germain el martes.

"Para un Clásico, la confianza no existe,", declaró Mourinho a Movistar.

"Es un partido de liga más, pero no es un partido como los demás. Estamos perdiendo 24 horas de descanso (en comparación con el Barça)".

Mourinho alineó a Vinicius, que cumplía una sanción de cuatro partidos en La Liga, en la banda izquierda y dejó en el banquillo al exextremo del Leipzig Diomande, a pesar de su buen estado de forma.

El Leipzig, visitante, creó la primera gran ocasión, y el portero del Madrid, Thibaut Courtois, se lanzó al suelo para realizar una magnífica parada ante Romulo Cardoso.

Vinicius, que mejoró con respecto a su mala actuación en Roma la semana pasada sin salir de su bache, obligó a Maarten Vandevoordt, del Leipzig, a realizar una parada en plena extensión.

El Madrid se adelantó en los últimos compases de una primera parte discreta cuando Valverde cedió el balón hacia atrás para Güler, cuyo disparo fue bloqueado por Vandevoordt, pero Silva se abalanzó para marcar su primer gol con el club.

Güler amplió la ventaja del Madrid a dos goles en el minuto 52, tras zafarse de un defensa y rematar a la red un cabezazo de Mbappé tras un centro de Jude Bellingham.

Vinicius, triste

Mourinho dio entrada a Diomande en lugar de Vinicius a falta de 20 minutos para el final, y el brasileño se quedó abatido en el banquillo, consciente de que no podrá volver a jugar hasta el 4 de noviembre, cuando el Madrid visite al AEK de Atenas.

"Creo que es bueno que esté triste, porque eso significa que quiere aportar mucho al equipo y a la afición", afirmó Mbappé.

"Creo que solo tiene que mantener la calma, tiene que estar tranquilo, orgulloso de quién es, porque un gran jugador siempre debe estar orgulloso de lo que es, y mantener la confianza, porque la calidad la tiene".

Mourinho consideró que el extremo brasileño había hecho un partido decente.

"No quiero decir que esté triste, porque ese es un sentimiento que solo él puede decir si lo tiene, pero su entrenador está contento", afirmó Mourinho.

Vinicius observó cómo Diomande, el fichaje más caro del Madrid con 140 millones de euros (157 millones de dólares), cedía el balón a Mbappé en el borde del área para el tercer gol, y el delantero francés remataba con efecto.

El Leipzig marcó rápidamente un gol de consolación en el otro extremo del campo cuando Dean Huijsen se despistó y Gomis superó a Courtois.

Diomande cerró el partido por todo lo alto al rematar con una volea contundente un centro de Brahim Díaz que se coló por la escuadra, sumando así su tercer gol en sus últimas cuatro apariciones.