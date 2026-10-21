LeBron y los Sixers amargan el festejo de Knicks, Wemby naufraga ante Thunder

LeBron James y sus Philadelphia 76ers abrieron el martes la temporada de la NBA con un triunfo 106-100 ante los campeones New York Knicks, mientras Victor Wembanyama vivió una pesadilla en la derrota de Spurs ante Thunder.

La primera jornada del curso tuvo como epicentro el Madison Square Garden de Nueva York, donde los Knicks colgaron la bandera de campeones por primera vez en 53 años.

La tan esperada celebración no pudo ser completa para los aficionados neoyorquinos, que después vieron cómo su equipo sucumbía ante la colección de estrellas que se han reunido en los Sixers.

En su primera aparición con Philadelphia, a sus casi 42 años, LeBron James completó un registro de 14 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias.

También dejó varias destacadas acciones como un alley oop que le sirvió Jaylen Brown, el otro fichaje que ha catapultado a Philadelphia al grupo de favoritos.

LeBron, que este año estuvo tentado de unirse a los Knicks, no ocultó su satisfacción por arrebatarles la victoria en una ocasión tan esperada.

LeBron, como se espera de él en su temporada 24 en activo, ejerció un rol de facilitador para figuras más jóvenes como Jaylen Brown y Tyrese Maxey, que alcanzaron 19 y 28 puntos.

Del lado de los Knicks, Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns sumaron 21 y 19 puntos.

Knicks cuelgan la esperada bandera

Antes del salto inicial, el Madison se vistió de gala para la entrega de los anillos de campeón y el alzamiento de la bandera en el techo.

El capitán Brunson dirigió unas palabras de agradecimiento a los 19.000 hinchas, incluidas algunas celebridades incondicionales, como Spike Lee y Ben Stiller, y otras ocasionales como el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

Thunder envía un mensaje

El primer menú del curso deparó también un choque entre los dos colosos de la Conferencia Oeste, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, encabezados por los favoritos al premio MVP, Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama.

Gilgeous-Alexander, aspirante a un tercer galardón seguido, lideró con 32 puntos un convincente triunfo de Oklahoma City por 116-104 facilitado por una nefasta actuación ofensiva de Wembanyama.

El fenómeno francés se quedó en 12 puntos en 34 minutos después de fallar sus 12 primeros lanzamientos de campo. Su estadística final de 1-13 fue la peor de su carrera, con un único tiro de campo que anotó con la bocina final del tercer cuarto.

El francés, que añadió 13 rebotes y 6 tapones, fue incluso desafiado por el novato español Aday Mara en varias disputas entre estos gigantes de más de 2,20 metros de altura.

Mara firmó 7 puntos en 12 minutos de un esperanzador debut en la NBA y le colocó un monumental tapón a Wembanyama en el aire cuando el francés estaba a punto de una volcada.

Oklahoma City estaba ultramotivado por responder a la eliminación que sufrió a manos de los Spurs en los pasados playoffs, que les apartó de la carrera por el segundo anillo consecutivo.

Los visitantes llegaron a tener 26 puntos de ventaja y no bajaron la guardia cuando San Antonio se acercó en el último cuarto gracias al empuje de los jóvenes Stephon Castle (24 puntos) y Dylan Harper (18).

El reencuentro entre las dos franquicias llamadas a disputar la supremacía en el Oeste tuvo momentos de alta tensión.

El base de los Spurs De'Aaron Fox recibió una falta flagrante tras mandar al suelo al pívot Chet Holmgren en el segundo cuarto, lo que encendió una trifulca que se resolvió con otras cuatro técnicas.