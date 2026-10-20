NFL: los 49ers se imponen a los Commanders y mantienen su racha

Los San Francisco 49ers resistieron una remontada en los últimos compases de los Washington Commanders para llevarse la victoria por 23-17 y mantener su inicio perfecto en la NFL el lunes.

El running back de San Francisco Christian McCaffrey anotó dos touchdowns por carrera, lo que permitió a los 49ers, en plena forma, alcanzar un récord de 6-0 —el mejor de la liga— en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Sin embargo, los 49ers tuvieron que esforzarse mucho para conseguir la victoria después de que el quarterback de Washington Jayden Daniels liderara una remontada en la segunda parte que se quedó a las puertas del empate.

San Francisco parecía encaminarse hacia una victoria rutinaria después de que el quarterback Brock Purdy encontrara al tight end George Kittle en la zona de anotación para culminar una serie ofensiva de nueve jugadas y 64 yardas en el primer cuarto.

Washington respondió con un gol de campo de 51 yardas de Drew Stevens, pero San Francisco pronto se puso con una ventaja de 10 puntos después de que McCaffrey corriera desde la yarda 1 para poner el 13-3.

Otro touchdown de McCaffrey a corta distancia en el segundo cuarto, tras una serie ofensiva de 14 jugadas y 69 yardas, dio a San Francisco una ventaja de 20-3 al descanso.

Un gol de campo de 33 yardas de Eddy Piñeiro puso el 23-3 a favor de los 49ers a principios del tercer cuarto, lo que parecía encauzar el partido hacia una cómoda victoria.

Sin embargo, Washington comenzó a remontar a finales del tercer cuarto, cuando Daniels conectó con Stefon Diggs para un touchdown que puso el marcador en 23-10.

Daniels lanzó un segundo touchdown a mediados del cuarto cuarto al conectar con Rachaad White, lo que ayudó a reducir la diferencia a 23-17.

La defensa de Washington obligó a San Francisco a despejar dos veces en sus dos siguientes posesiones, lo que dejó a los Commanders una última oportunidad de conseguir el tanto de la victoria.

Esa jugada terminó con un sack a Daniels en la yarda 42 de Washington, lo que puso fin al partido.