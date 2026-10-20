Finales de la WNBA: Reese brilla y las Dream igualan la serie ante las Valkyries

Angel Reese anotó 30 puntos, la máxima anotadora del partido, y las Atlanta Dream derrotaron a las Golden State Valkyries por 79-65 para igualar la serie de las finales de la WNBA al mejor de siete partidos el lunes.

Reese, tres veces All-Star de la WNBA y actual Jugadora Defensiva del Año, ofreció una actuación espectacular en ambos extremos de la cancha, lo que permitió a Atlanta recuperarse de la derrota sufrida el sábado en el primer partido.

Además de liderar el marcador, Reese también destacó en defensa con 16 rebotes, dos tapones y un robo, lo que acalló al público local del Chase Center de Golden State.

"Simplemente hago lo que sea necesario para ganar", declaró Reese en una entrevista en la cancha tras la victoria.

"Es difícil jugar en este ambiente. Pero quiero dar las gracias a la afición y a mi equipo: vinimos y luchamos.

El primer partido fue duro para nosotras, pero lo superamos, pasamos página y volvimos a ser quienes somos".

Reese contó con el apoyo anotador de Alisha Gray, con 18 puntos, mientras que Jordin Canada también alcanzó los dos dígitos con 13 puntos.

La heroína del primer partido de Golden State, Gabby Williams, se quedó en 14 puntos, mientras que Tiffany Hayes también terminó con 14.

La serie vuelve ahora a Atlanta para el tercer partido, que se disputará el miércoles, mientras que el cuarto está programado para el viernes.

Ambos equipos buscan su primer título de la WNBA. Las Dream se han quedado sin título en sus tres anteriores participaciones en las Finales, la más reciente de ellas en 2013.

Las Valkyries, que el año pasado se convirtieron en la primera franquicia de expansión de la WNBA en alcanzar los playoffs en su temporada inaugural, luchan ahora por el título en su segunda temporada.