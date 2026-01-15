El Real Madrid cae eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete en el debut de Arbeloa

El Albacete dió el batacazo y eliminó al Real MadridCaptura de Pantalla / Real Federación Española de Fútbol

Publicado por Víctor Mendoza 14 de enero, 2026

El Real Madrid cayó derrotado por 3-2 en los octavos de final de la Copa del Rey el miércoles en el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador.

Designado el lunes para sustituir a Xabi Alonso, Arbeloa y su equipo cayeron derrotados por el gol de Jefte Betancor en el tiempo añadido en el estadio Carlos Belmonte.

El Albacete se adelantó por mediación de Javi Villar, pero Franco Mastantuono empató justo antes del descanso.

Jefte volvió a adelantar a los locales en el minuto 82 y luego marcó el gol de la victoria después de que el tanto de Gonzalo García en el minuto 91 pareciera haber forzado la prórroga para los 15 veces campeones de Europa.

"Aquí en este club un empate ya es malo... es una tragedia. Imagínate una derrota así, es doloroso,", dijo Arbeloa a los periodistas.

"Estoy seguro de que todos nuestros aficionados sienten lo mismo. Y más cuando ocurre contra un equipo de una división inferior, aunque aquí ya sabemos lo duro que puede ser cualquier rival".

"Si alguien es responsable y culpable de este resultado, claramente soy yo, el que tomó las decisiones en cuanto a la alineación, cómo queríamos jugar, las sustituciones."

"Sólo puedo dar las gracias a los jugadores por cómo me han recibido, por el esfuerzo que han hecho hoy".

Después de que el Madrid perdiera la final de la Supercopa de España el domingo contra su rival, el Barcelona, el presidente Florentino Pérez sustituyó a Alonso por el entrenador del equipo reserva, Arbeloa.

El español seleccionó a dos jugadores que actualmente juegan en las reservas que dirigió hasta el lunes -- el centrocampista de contención Jorge Cestero y el lateral derecho David Jiménez.

Además de Mbappe dejó fuera a jugadores como el portero Thibaut Courtois y Jude Bellingham, para descansar de cara al regreso a la acción de La Liga el sábado contra el Levante.

"Volvería a hacer lo mismo, traje un equipo capaz de ganar", dijo Arbeloa.

El primer tiempo se jugó en su mayor parte bajo una pesada penumbra, no sólo el estado de ánimo del Madrid, sino una intensa niebla que se instaló a los pocos minutos de juego.

Vinicius Júnior disparó alto y desviado desde lejos mientras ninguno de los dos equipos generaba ocasiones claras hasta poco antes del descanso, cuando los locales se adelantaron de forma inesperada.

Villar eludió a Mastantuono en un saque de esquina y adelantó al Albacete en el minuto 42. Los de Arbeloa empataron.

El equipo de Arbeloa igualó antes del descanso, también aprovechando un saque de esquina, con Mastantuono rematando a bocajarro.

Doblete de Jefte

El Albacete frustró al Madrid tras el descanso y se animó en ataque para adelantarse de nuevo.

Andriy Lunin rechazó un disparo de Riki, pero poco después Jefte adelantó a los de Alberto González.

El despeje de Gonzalo García le cayó al delantero en el área y disparó al suelo con el balón rebotando hacia arriba y batiendo a Lunin.

El joven delantero del Madrid se resarció igualando para su equipo en el tiempo añadido con un cabezazo bien colocado.

Sin embargo, hubo un aguijón en el cuento como Jefte produjo un acabado sensacional sobre Lunin para arrebatar una famosa victoria tardía para Albacete, su primera vez contra el Real Madrid.

"No tengo miedo al fracaso, puedo entender que alguien quiera llamar así a esta derrota", añadió Arbeloa.

"El fracaso está en el camino del éxito, para mí no están en direcciones opuestas".

Por lo demás, el Real Betis venció 2-1 al Elche y el Alavés derrotó 2-0 al Rayo Vallecano para alcanzar los cuartos de final.