Tras la derrota contra el FC Barcelona, el Real Madrid destituye fulminantemente a Xabi Alonso y lo sustituye por Álvaro Arbeloa
El Real Madrid expresó su agradecimiento a Alonso y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado y les deseó éxito en los nuevos retos profesionales que afronten a partir de ahora.
El Real Madrid anunció este lunes que Xabi Alonso dejará de ser el entrenador del primer equipo tras alcanzarse un acuerdo entre ambas partes para poner fin a su etapa en el banquillo blanco.
En el comunicado, el club destacó la figura del técnico tolosarra, al que calificó como "leyenda del Real Madrid" y subrayó que siempre contará con "el cariño y la admiración del madridismo" por haber representado los valores de la entidad durante toda su trayectoria.
Un antiguo compañero de Xabi Alonso en el Real Madrid y en la selección española, Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del equipo B, le reemplazará como interino, añadió el club en su comunicado.
Álvaro Arbeoloa, un guerrero muy querido por la afición
Comenzó dirigiendo al Infantil A en la temporada 2020-2021, con el que conquistó la Liga. Posteriormente estuvo al frente del Cadete A en la campaña 2021-2022 y, más tarde, del Juvenil A entre 2022 y 2025. Con este último equipo firmó una etapa especialmente exitosa, logrando el triplete en 2022-2023 —Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones— y revalidando el título liguero en la temporada 2024-2025.
En su etapa como futbolista, Arbeloa formó parte del Real Madrid durante uno de los periodos más brillantes del club. Defendió la camiseta blanca entre 2009 y 2016, disputando 238 encuentros oficiales y sumando ocho títulos: dos Copas de Europa, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.
Arbeloa no fue una superestrella, pero sí un jugador con una enorme personalidad. Dentro y fuera del campo ejerció como líder silencioso, trabajador y fiable. Ese tipo de futbolista suele generar un cariño especial. Además, nunca ha dudado en defender al Real Madrid en medios, redes sociales o debates públicos, incluso en momentos delicados. Esa lealtad visible lo ha convertido en una especie de escudo del club.