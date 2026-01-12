Tras la derrota contra el FC Barcelona, el Real Madrid destituye fulminantemente a Xabi Alonso y lo sustituye por Álvaro Arbeloa

Publicado por Carlos Dominguez 12 de enero, 2026

El Real Madrid anunció este lunes que Xabi Alonso dejará de ser el entrenador del primer equipo tras alcanzarse un acuerdo entre ambas partes para poner fin a su etapa en el banquillo blanco.

En el comunicado, el club destacó la figura del técnico tolosarra, al que calificó como "leyenda del Real Madrid" y subrayó que siempre contará con "el cariño y la admiración del madridismo" por haber representado los valores de la entidad durante toda su trayectoria.

El Real Madrid también expresó su agradecimiento a Alonso y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado y les deseó éxito en los nuevos retos profesionales que afronten a partir de ahora.

Un antiguo compañero de Xabi Alonso en el Real Madrid y en la selección española, Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del equipo B, le reemplazará como interino, añadió el club en su comunicado.