Los Filis remontan y se imponen 6-4 a los Gigantes en San Francisco

Publicado por Williams Perdomo 7 de abril, 2026

Los Filis de Filadelfia lograron una victoria de remontada por 6-4 sobre los Gigantes de San Francisco la noche de este lunes 6 de abril en Oracle Park, en el primer juego de la serie.

Bryce Harper fue una de las figuras del encuentro al firmar una destacada actuación ofensiva. El bateador se fue de 4-3, con dos dobles, tres carreras impulsadas y una base por bolas.

El partido comenzó con Harper conectando un doble hacia el jardín izquierdo con dos outs en la primera entrada. Más adelante, en el quinto inning, volvió a producir con otro doble, esta vez contra la cerca del jardín derecho, que le permitió anotar una carrera.

En el séptimo episodio, Harper volvió a ser determinante al conectar un sencillo de dos carreras hacia el bosque derecho, igualando el marcador y siendo clave en la remontada de los Filis.

Con este triunfo, Filadelfia consiguió ganar el primer juego de una serie en San Francisco por primera vez desde 2014.

Además, el resultado coloca al equipo en posición de asegurar su primera serie en esta ciudad desde 2013, algo que podría concretarse con una victoria en los siguientes encuentros programados para martes o miércoles.