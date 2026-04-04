NBA: los Celtics pasan por encima, el Este se comprime y Flagg deslumbra con una actuación histórica de 51 puntos

Publicado por Carlos Dominguez I AFP 4 de abril, 2026

Los Celtics aplastaron este viernes a unos Bucks en plena crisis y consolidaron su liderato en la NBA, en una jornada que reconfiguró la pelea por los playoffs en el Este. Además, el novato de los Mavs, Cooper Flagg, protagonizó una actuación histórica con 51 puntos, aunque Dallas cayó ante Orlando.

Estas fueron las grandes historias de la noche:

Boston exhibe su superioridad

Jaylen Brown aportó 26 puntos y Jayson Tatum sumó 23 en la contundente victoria de los Boston Celtics por 133-101 frente a unos Milwaukee Bucks en crisis, un triunfo que refuerza su posición en el tercer puesto de la Conferencia Este.

Tatum añadió 11 rebotes, nueve asistencias y tres robos antes de que él y Brown se sentaran en el último cuarto, con el duelo ya completamente decidido ante un Milwaukee sin respuestas.

Apenas dos días después de firmar 53 puntos en el primer cuarto contra Miami, Boston volvió a salir disparado desde el inicio.

Ocho de sus 17 triples llegaron en ese primer periodo de 43 puntos, lo que les permitió irse al descanso con una cómoda ventaja de 75-55.

Con cinco victorias en sus últimos seis encuentros, los Celtics mantienen su colchón de dos partidos y medio sobre los New York Knicks en la pelea por el segundo lugar del Este.

La lucha en el Este toma un nuevo rumbo

Los Knicks, que venían mostrando dificultades recientes frente a rivales de alto nivel, no encontraron oposición para aplastar 136-96 a unos Chicago Bulls ya descartados de la carrera por los playoffs.

OG Anunoby lideró el marcador con 31 puntos y añadió ocho rebotes, convirtiendo nueve de sus 15 lanzamientos, incluidos siete de 10 desde el perímetro. Jalen Brunson y Mitchell Robinson sumaron 17 puntos cada uno; Brunson, además, capturó 11 rebotes. Por su parte Robinson, que ocupó el puesto del lesionado Karl-Anthony Towns, acertó sus siete intentos de tiro.

Los Atlanta Hawks, quintos en el Este, vencieron con autoridad a los Brooklyn Nets por 141-107; mientras que los Philadelphia 76ers reforzaron su sexto lugar —la última plaza de acceso directo a los playoffs— con un triunfo de 115-103 ante los Minnesota Timberwolves.

Paul George aportó 23 puntos, Tyrese Maxey añadió 21, y Joel Embiid regresó tras perderse un partido por enfermedad para registrar 19 puntos, 13 rebotes y siete asistencias.

Flagg firma una actuación para el recuerdo

Con solo cinco partidos por disputarse en la temporada regular, los Sixers conservaron una ligera ventaja sobre los Toronto Raptors, séptimos en la tabla. El conjunto canadiense derrotó 128-96 a los Memphis Grizzlies para seguir liderando el apretado grupo que pelea por un puesto en el play-in.

Los Charlotte Hornets, ubicados en la octava posición, superaron 129-108 a los Indiana Pacers; mientras que los Orlando Magic lograron imponerse 138-127 a los Mavericks, pese a la deslumbrante actuación de 51 puntos del novato de Dallas, Cooper Flagg.

Con 19 años, Flagg se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 50 puntos en un partido de la NBA.

Además, pasó a formar parte de un selecto grupo junto a Michael Jordan, al ser los únicos debutantes capaces de firmar múltiples encuentros de 45 puntos o más en su primera campaña.

"Debería ser el Novato del Año", dijo Jason Kidd, entrenador de los Mavs.

"Por las cosas que ha logrado, se encuentra en una esfera de élite", añadió, destacando la brillante temporada de Flagg, que contrasta con los resultados decepcionantes del equipo.

Esa contradicción volvió a hacerse evidente este viernes: pese a la exhibición ofensiva de Flagg, Orlando terminó llevándose el triunfo.

Wendell Carter Jr. aportó 28 puntos y Desmond Bane sumó 27, en un duelo en el que seis jugadores de los Magic alcanzaron dobles dígitos en anotación.