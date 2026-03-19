NBA: LeBron y Doncic se combinan y pasan por encima de Houston

Publicado por Carlos Dominguez i afp 19 de marzo, 2026

Las superestrellas Luka Doncic y LeBron James encabezaron este miércoles el triunfo de Los Angeles Lakers por 124‑116 sobre los Houston Rockets, una victoria que les permitió encadenar siete partidos ganados consecutivamente en la NBA.

A continuación se presentan los momentos más destacados de la jornada en la liga de baloncesto.

LeBron y Doncic combinan 70 puntos

El esloveno Luka Doncic, líder anotador de la liga, firmó 40 puntos, además de 10 asistencias y 9 rebotes, mientras que LeBron James, a sus 41 años, aportó 30 puntos y acertó 13 de sus 14 tiros de campo en un partido que los Lakers disputaron como visitantes.

“Sacó el partido adelante con tiros decisivos en los momentos clave”, expresó LeBron, elogiando abiertamente a su compañero. “Ha hecho eso durante toda la temporada y está en un ritmo increíble desde el inicio, y nosotros solo intentamos acompañarlo”, añadió.

LeBron, máximo anotador histórico de la NBA, brindó una actuación magistral.

“No me sentía especialmente bien al despertar ni al llegar al pabellón. Estaba bastante cansado del partido anterior”, reconoció. “Pero cuando la adrenalina competitiva empieza a fluir, todo cambia y solo tratamos de ejecutar algunas jugadas”.

Los Lakers se mantienen en la tercera posición del Oeste con un balance de 44-25, mientras que Houston ocupa el quinto lugar de la misma conferencia con una marca de 41-27.

Doncic y James sumaron 18 puntos cada uno en la primera mitad, que terminó con los Lakers arriba 67-55.

LeBron consiguió cuatro mates antes del descanso, su cifra más alta desde 2020, y completó un 8 de 8 en tiros de campo, igualando su mejor marca sin fallo en una mitad desde marzo de 2011.

Sin embargo, los Rockets reaccionaron en el tercer cuarto: Kevin Durant, que solo había anotado dos puntos en la primera mitad, sumó 13 en ese periodo y Houston llegó al último cuarto con ventaja de 92-89.

Doncic encadenó triples y asistencias para alley-oops culminados por James y Rui Hachimura, llevando el marcador a 120-111, una diferencia que Houston ya no pudo revertir.

“Tenemos mucha resiliencia”, afirmó James. “Incluso cuando estuvimos por detrás en la segunda mitad y ellos tomaron la delantera, contamos con jugadores acostumbrados a partidos importantes”, concluyó.

Boston pasa por encima de Golden State

En Boston, Jaylen Brown firmó 32 puntos y Jayson Tatum aportó 24 tantos y 10 rebotes, guiando a unos Celtics con marca de 46-23 a una victoria contundente por 120-99 sobre los Golden State Warriors.

Brown arrancó encendido, acertando 8 de 9 tiros para sumar 19 puntos solo en el primer cuarto, mientras que Tatum añadió 16 en la primera mitad, su mejor producción en ese lapso desde que volvió hace dos semanas tras una ausencia de diez meses por la rotura del tendón de Aquiles.

“Es una muestra de la dedicación y el compromiso que pone en su trabajo y en mejorar cada temporada”, comentó Tatum al referirse a Brown.

SGA mantiene su nivel arrollador

Shai Gilgeous‑Alexander sumó 20 puntos, ampliando su histórica racha de partidos con al menos esa cifra en la NBA, mientras los actuales campeones, los Oklahoma City Thunder, se impusieron por 121-92 en su visita a Brooklyn.

Jared McCain aportó 26 puntos desde el banquillo, contribuyendo a que los Thunder alcanzaran su décima victoria consecutiva, lo que elevó su registro —el mejor de toda la liga— a 55-15.

Los Brooklyn Nets, por su parte, cayeron a un balance de 17-52 en el Este tras encadenar su quinta derrota seguida.