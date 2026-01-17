Tyson, inesperado líder en la victoria de los Cavaliers sobre los Sixers

Publicado por Israel Duro 17 de enero, 2026

Los Cleveland Cavaliers se llevaron el viernes una segunda victoria consecutiva de la cancha de los Philadelphia 76ers de Joel Embiid, con una inesperada explosión de 39 puntos de Jaylon Tyson.

En el ecuador de una temporada muy decepcionante, los Cavaliers han tomado aire esta semana con dos victorias seguidas en la pista de los Sixers, un rival directo en la Conferencia Este. Tras su contundente triunfo del miércoles, Cleveland prevaleció también el viernes por un ajustado 117-115 y una remontada final incluida.

Los Cavs, además, no contaban con el base Darius Garland, quien se retiró del juego anterior por molestias en el pie derecho, y su estrella Donovan Mitchell se limitó a anotar 13 puntos. El escolta, que capturó 9 rebotes, se centró en el papel de facilitador con 12 asistencias y le cedió por una vez el protagonismo ofensivo a Jaylon Tyson.

La noche más inspirada del joven Tyson

El alero disfrutó de la noche más inspirada de su joven carrera al llegar a 39 puntos, su récord personal, con 7 triples de 9 intentos. A Tyson, de 23 años, no le quemó la pelota cuando los locales tomaron una ventaja de siete puntos (111-104) a falta de menos de cuatro minutos para el final. Tyson convirtió dos triples consecutivos y asumió la responsabilidad en la última posesión de Cleveland, con empate a 115 en el marcador.

Tyson recibió la pelota tras un saque de banda, aceleró junto a la línea de fondo y, al salirle Embiid al paso, dobló para Evan Mobley (15 puntos), que machacó el aro para dar el triunfo a Cleveland a segundos del final.

Embiid terminó con 33 puntos en 33 minutos en pista pero los Sixers están teniendo dificultades para rendir en los partidos en casa, con un registro de 10 victorias y 11 derrotas.

Cleveland (24-19) le arrebató así la sexta plaza del Este a los Sixers (22-18) y sigue recomponiendo un curso que arrancó como uno de los grandes favoritos en el sector.

Los Clippers ganan sin Leonard

Otro de los equipos que recupera posiciones es Los Angeles Clippers, que el viernes se colocó en la zona de repechaje a playoffs con un triunfo ante los Toronto Raptors por 121-117 en la prórroga.

Los angelinos, décimos del Oeste (18-23), no contaron con Kawhi Leonard debido a molestias en un tobillo. La última ausencia del renacido Leonard, que promedia 29 puntos en los dos últimos meses, se remonta a un triunfo ante Charlotte el 22 de noviembre en el que James Harden alcanzó los 55 puntos.

Este viernes La Barba firmó 31 puntos y 10 asistencias en una cuenta personal que pudo ser mucho más abultada de no haber errado 13 de los 15 triples que lanzó. El propio Harden falló un lanzamiento sobre la bocina del último cuarto que hubiera dado el triunfo anticipado a Clippers pero después fue el gran protagonista del tiempo extra con 8 puntos.

Los Nets rompen racha negativa a costa de los Bulls

Al mando del entrenador español Jordi Fernández, los Brooklyn Nets vencieron 112-109 a los Chicago Bulls acabando con una racha de cinco derrotas consecutivas.

El alero Michael Porter Jr., líder de la franquicia neoyorquina, encabezó de nuevo la ofensiva con 26 puntos y 5 triples y convirtió el tiro ganador a cinco segundos del final.

Los Nets (12-27) se mantienen en la antepenúltima plaza del Este (12-27) mientras los Bulls (19-22) cayeron al décimo lugar del sector.