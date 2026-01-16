NBA: Klay Thompson, cuarto mejor triplista de la historia

Publicado por Israel Duro 16 de enero, 2026

El veterano Klay Thompson subió un escalón más en la lista de los mejores triplistas de la historia al instalarse en el cuarto lugar tras superar a Damian Lillard en la victoria (144-122) de los Mavericks ante los Jazz. El escolta de la franquicia de Dallas alcanzó los 2.809, superando los 2.804 de Lillard en una noche en la que un nuevo Wemby destrozó a los Bucks y los Lakers firmaron su cuarta derrota en cinco partidos.

Thompson, ganador de cuatro anillos con los Golden State Warriors, aún tiene por delante en esa clasificación al retirado Ray Allen (2.973), James Harden (3.293) y al líder Stephen Curry. Lillard, lesionado para toda la temporada, tampoco podrá competir por el momento contra el escolta de Dallas para recuperar el cuarto puesto.

Exsocio de Thompson en la era dorada de Warriors, Curry está a un mundo de sus rivales. El base comenzó la jornada con 4.201 triples en su expediente y le sumó otros cuatro en el triunfo del jueves ante los New York Knicks por 126-113, en el que el jugador estrella de los californianos anotó 27 puntos.

Seis triples ante los Jazz

Thompson, de 35 años, disfrutó de una de las pocas alegrías de su gris etapa actual en Dallas, donde lleva meses relegado a la suplencia. El adelantamiento a Lillard se dio con el segundo de sus seis triples del juego ante los Jazz, que terminó con 26 puntos.

El escolta clavó un lanzamiento desde la esquina hacia el final del primer cuarto y lo celebró alzando los brazos ante la grada. "Es muy especial cada vez que puedes dejar una impronta en el juego y estar ahí arriba con grandes como Dame (Lillard), Ray, Steph, James y Reggie (Miller)", declaró Thompson en declaraciones recogidas por AFP.

Wembanyama estrena imagen, pero no baja el ritmo

Estrenando nueva imagen, Victor Wembanyama dominó la batalla personal con Giannis Antetokounmpo en el triunfo del jueves de los San Antonio Spurs por 119-101 ante los deprimidos Milwaukee Bucks.

El nuevo estilo de Wembanyama, con la cabeza completamente rapada, le trajo suerte a los Spurs en el contundente triunfo frente a los Bucks de Antetokounmpo, que siguen alejándose de las plazas de playoffs en la Conferencia Este.

El gigante francés y su compañero Keldon Johnson decidieron impulsivamente afeitarse al cero tras caer el martes frente a los líderes Oklahoma City Thunder, con los que mantienen una férrea rivalidad este curso.

¿Más cerca del adiós de Giannis a los Bucks?

A Wembanyama le bastaron 22 minutos de juego ante Milwaukee para firmar 22 puntos y 10 rebotes, clavando además 5 de los 6 triples que intentó. Antetokounmpo tampoco perdió tiempo en pista logrando 21 puntos en 22 minutos pero ningún otro integrante del quinteto inicial de los Bucks llegó a dobles dígitos de anotación.

Milwaukee, con tres derrotas consecutivas, ocupa la undécima plaza del Este, a dos victorias de la zona de repechaje a playoffs. El ambiente alrededor de los Bucks es de un enorme pesimismo, lo que puede empujarles a moverse en el actual mercado de fichajes, ya sea buscando refuerzos o acometiendo la dolorosa venta de Antetokounmpo a la que llevan años resistiéndose.

LaMelo destroza a los Lakers

En Los Ángeles, los Lakers encajaron su cuarta derrota de los últimos cinco partidos, esta vez a manos de los Charlotte Hornets por 135-117.

Luka Doncic y LeBron James cargaron de nuevo con la ofensiva angelina, con 39 y 29 puntos respectivamente, pero la defensa local se deshizo frente a un equipo que está fuera de puestos de playoffs en el Este.

Los Lakers sufrieron un parcial de 34-16 en el segundo cuarto y, aunque después se acercaron a seis puntos, terminaron pagando las facilidades otorgadas al ataque de Charlotte.

LaMelo Ball anotó 27 de sus 30 puntos en la segunda mitad, además de convertir un total de 9 triples, sin que ningún ajuste defensivo de JJ Redick sirviera para frenar al talentoso base.