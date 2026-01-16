El Barcelona supera al Racing de Santander y se mete en cuartos de la Copa del Rey

El Barcelona derrotó al Racing.Captura de Pantalla / SiFootball

Publicado por Víctor Mendoza 15 de enero, 2026

(AFP) Ferran Torres y Lamine Yamal llevaron al Barcelona a una victoria por 2-0 sobre el Racing de Santander y a los cuartos de final de la Copa del Rey este jueves.

Los goles de los internacionales españoles ayudaron al vigente campeón, el Barça, a derrotar al líder de la segunda división, el Racing, para avanzar en unos octavos de final sorprendentemente apretados y sumar su undécima victoria consecutiva en todas las competiciones.

A los locales les anularon dos goles por fuera de juego y el Barça, 32 veces campeón, hizo lo suficiente para llevarse la victoria.

"No pensábamos que iban a ser tan difíciles de doblegar", admitió Torres a Movistar.

"Sabíamos que teníamos que estirar el partido, estar tranquilos y al final salió bien".

Después de haber visto cómo el Real Madrid caía eliminado el miércoles en el campo del Albacete, de segunda división, el entrenador del Barça, Hansi Flick, citó a un equipo bastante fuerte, en el que figuraba la estrella juvenil Yamal.

Después de un retraso de 15 minutos con algunos aficionados atrapados fuera, el partido arrancó en el estadio Sardinero del Racing, y el Barça se hizo rápidamente con el control del balón.

Los catalanes lucharon para convertir la posesión en una apertura significativa, y cuando finalmente lo hicieron, Dani Olmo falló su chut tras un peligroso centro de Marcus Rashford.

El Racing trató de romper la alta línea defensiva del Barcelona pero cuando llegó a la zaga visitante se las arregló bien.

El disparo raso de Giorgi Guliashvili fue despejado cómodamente por Joan García, y eso fue lo más cerca que estuvieron los locales.

El Barcelona continuó presionando en la segunda parte y Rashford tuvo un disparo desviado y también disparó fuera por poco.

Finalmente, los campeones españoles se adelantaron por mediación de Torres, después de que Fermín López le enviara a la red. El internacional español superó al guardameta del Racing, Jokin Ezkieta, y marcó.

Los locales se vieron forzados a atacar y tuvieron el balón dos veces en la portería del Barcelona, pero ambos goles de Manex Lozano fueron anulados por fuera de juego.

García, guardameta del Barça, realizó una magnífica parada en un mano a mano con Lozano en el tiempo añadido y evitó que el partido se fuera a la prórroga.

El Barça sentenció el partido en la última jugada del partido, cuando Yamal remató en el segundo palo un centro de Raphinha.

"Hemos jugado el partido que teníamos que jugar, hemos hecho un partido de 10, (con) dos goles en fuera de juego y la ocasión del final... no pasa nada, es fútbol", dijo el defensa del Racing Álvaro Mantilla.

Por su parte, el Valencia ganó 2-0 al Burgos y se clasificó para cuartos.