Vucevic lidera a los Bulls en una agónica victoria sobre los Jazz en la NBA y los Knicks pierden a Brunson por lesión

Publicado por Víctor Mendoza 15 de enero, 2026

Los Chicago Bulls se impusieron 128-126 al Utah Jazz este miércoles, liderados por una actuación dominante de Nikola Vucevic, autor de 35 puntos, siete rebotes, cinco asistencias y dos bloqueos en el United Center de Chicago. La noche también dejó la lesión de Jalen Brunson en la derrota de los Knicks ante Sacramento.

Una canasta de bandeja de Nikola Vucevic con cuatro segundos en el reloj luego de una pronta asistencia de Tre Jones marcó la diferencia entre Bulls y Jazz en un partido de grandes emociones. "Fue una jugada muy loca", dijo Vucevic en declaraciones a AFP. "Tre me dio un gran pase y luego era un tiro que no podía fallar".

"No fue el mejor partido pero logramos sacarlo adelante, ellos juegan bien, ganamos este partido y eso es algo que no es fácil en la NBA". Después del tiempo muerto, Keyonte George tuvo una última oportunidad para el Jazz pero su remate desde la línea de tres se quedó corto.

George anotó ocho puntos en 58 segundos en el intento de remontada por parte de un Utah que tuvo en Brice Sensabaugh su máximo anotador con 43 puntos.

Vucevic, de 35 años, anotó 16 de sus 35 puntos en el último período, estableciendo su mejor marca personal de la temporada.

Mitchell anota 35 puntos; Garland lesionado

Un sabor agridulce dejó la victoria 133-107 de los Cleveland Cavaliers sobre los Philadelphia 76ers en el Xfinity Mobile Arena (Filadelfia). Mitchell, un serio candidato para el Juego de las Estrellas, tuvo otra noche estelar lanzando para un 50% (11/22) con una línea final de 35 puntos, siete rebotes y nueve asistencias.

"Es una gran victoria", comentó Mitchell. "Evan Mobley estuvo espectacular, Darius Garland estuvo fenomenal, ahora debemos hacerlo nuevamente el viernes". Sin embargo, Garland quedó descartado del juego en el tercer cuarto por molestias en su pie derecho.

Los Cavs se mostraron como amplios dominadores del encuentro y lideraron hasta por 30 puntos en la recta final del mismo. Por los Sixers, Joel Embiid fue el máximo anotador con 20 puntos.

Los Raptors, entre los cuatro mejores del Este

Los Toronto Raptors se impusieron 115-101 sobre los Indiana Pacers y se mantienen en el cuarto puesto de la Conferencia Este a cinco juegos de los líderes, Detroit Pistons. El escolta Brandon Ingram fue la figura del encuentro anotando 30 puntos, incluidos dos triples clave en la recta final del partido cuando los Pacers acortaron distancias a cuatro puntos.

"Nosotros nunca perdemos la confianza", afirmó Ingram. "Hemos decidido seguir luchando y hemos encontrado a nuestros compañeros en las posiciones correctas". "Creo que todos hemos hecho nuestro trabajo esta noche y estoy muy contento con esta victoria".

Ingram, de 28 años, suma su quinto partido de la temporada con por lo menos 30 unidades. El camerunés Pascal Siakam fue el máximo anotador de Indiana con un doble-doble de 26 puntos y 10 rebotes.

Los canadienses llegan a 25 triunfos en la temporada mientras que los vigentes subcampeones de la NBA se mantienen en el último lugar del Este con nueve triunfos y 32 derrotas, incluido un récord de 7-16 en el Gainbridge Fieldhouse (Indianápolis) que hoy tuvo una asistencia de 15.789 espectadores.

Los Knicks caen en Sacramento y pierden a Brunson

Los Sacramento Kings derrotaron 112-101 a los New York Knicks que perdieron a su principal figura, Jalen Brunson, por una torcedura de tobillo en la primera parte. Brunson sufrió la lesión sin contacto y se dirigió al vestuario caminando por sus propios medios.

Sacramento tuvo una de sus mejores noches de la temporada lanzando para un 48% desde la cancha (34/71) con DeMar DeRozan como máximo anotador con 25 puntos. "El esfuerzo en equipo es algo que hemos visto en estos días", mencionó el alero Zach LaVine. "Estamos atacando de la manera correcta y estamos jugando defensa como equipo".

Por primera vez en la temporada, los Kings han ganado tres partidos de manera consecutiva. Pese a la derrota, los Knicks se mantienen en el segundo lugar de la Conferencia Este con 25 triunfos y 15 derrotas.

El dominicano Karl-Anthony Towns tuvo una noche muy por debajo de su promedio, con 13 puntos y cuatro rebotes.