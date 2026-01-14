SGA devuelve a los Thunder a la senda del triunfo

Publicado por Israel Duro 14 de enero, 2026

Después de tres dolorosas derrotas, los Oklahoma City Thunder tumbaron el martes 119-98 a los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama liderados por los 34 puntos de su estrella, Shai Gilgeous-Alexander (SGA). La noche también dejó un nuevo recital de LeBron James, que rozó el triple doble, para llevar a los Lakers al triunfo ante los Hawks.

Tras un fulgurante arranque de curso, con 24 victorias y una derrota, los Thunder fueron frenados en seco en diciembre ante su público por los Spurs en las semifinales de la Copa NBA. Otras dos derrotas en diciembre a manos del equipo de Wembanyama confirmaron que a los vigentes campeones de la NBA les puede esperar un grave problema en playoffs ante San Antonio.

Este martes, de nuevo en su cancha, los Thunder encontraron por primera vez la fórmula para superar a los Spurs en un duelo que los locales decantaron a su favor en el tercer cuarto. La receta, por supuesto, contaba con Gilgeous-Alexander como ingrediente principa. El vigente MVP de la liga comandó el triunfo de los jefes de la Conferencia Oeste con 34 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 4 tapones.

'Wemby' llega a los 500 tapones en la NBA

Wemby estuvo por debajo de sus prestaciones habituales al terminar con 17 puntos y 7 rebotes, además de 1 tapón con el que llegó a la marca de 500 en su prometedora carrera.

Con 22 años y nueve días, el pívot se convirtió en el segundo jugador más joven en llegar a los 500 tapones, sólo superado por Josh Smith, que lo logró con 21 años y 88 días.

Wembanyama, de 2,24 metros de altura, es también el cuarto jugador que llega más rápido a los 500 tapones, en un total de 143 partidos disputados. En ese registro únicamente lo superan Manute Bol (121 partidos), David Robinson (124) y Mark Eaton (136).

LeBron, recital sin descanso

En su segunda noche de acción consecutiva por primera vez en este curso, LeBron James bordeó su primer triple doble de la temporada en una paliza de Los Angeles Lakers ante los Atlanta Hawks por 141-116.

A sus 41 años, y arrastrando varios problemas físicos, James no había jugado dos partidos seguidos en lo que va de campaña, pero este martes quiso resarcirse de la dura derrota del día anterior ante los Sacramento Kings.

Pese a la falta de descanso, LeBron mostró su mejor versión del curso con 31 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias en 33 minutos de juego. A tres minutos del final, y con el duelo sentenciado para los Lakers, el alero dio por finalizado su recital al ser sustituido por su hijo Bronny.

"No esperábamos que fuera capaz de jugar hoy", dijo el entrenador JJ Redick sobre LeBron. "Pero él siempre va a intentar hacer todo lo posible por jugar en su temporada 23 (en la NBA). Su resistencia competitiva es extraordinaria".

Por su lado Luka Doncic, que también fue duda por molestias en la ingle, firmó 27 puntos y 12 asistencias y fue el gran artífice de la fulgurante primera mitad angelina. Los locales, al fin inspirados desde la línea de triple (19 anotados de 34 intentos), anotaron 81 puntos antes del descanso, la mayor cantidad para cualquier mitad de esta campaña.

Unos Wolves repletos de bajas abusan de Bucks

Los Minnesota Timberwolves machacaron 139-106 a los Milwaukee Bucks pese a la ausencia de su líder, Anthony Edwards, y de Rudy Gobert.

El escolta fue reservado por problemas en el pie derecho mientras el pívot francés cumplió un partido de sanción por acumulación de personales flagrantes en la temporada.

Sin sus referentes en ataque y defensa, Minnesota arrancó el juego a toda velocidad hasta irse al descanso con una ventaja ya inalcanzable de 76-45.

Giannis Antetokounmpo logró 25 puntos para Milwaukee, que sigue fuera de los puestos de repechaje a playoffs.