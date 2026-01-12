Los Eagles se despiden del bicampeonato de NFL con derrota ante 49ers

Publicado por Williams Perdomo 12 de enero, 2026

Los Philadelphia Eagles, vigentes campeones de la liga de football americano (NFL), cayeron eliminados este domingo en su debut en los playoffs con una derrota 23-19 ante los San Francisco 49ers, en una jornada que vivió también triunfos de los Buffalo Bills y los New England Patriots.

Dos touchdowns del estelar Christian McCaffrey en el último cuarto culminaron la sorpresa en el estadio de los Eagles en este juego de la ronda de comodines.

El triunfo de los 49ers, que se sobrepusieron a una plaga de lesiones, les permite seguir soñando con alzar su primer título en tres décadas en el Super Bowl del próximo 8 de febrero, que se jugará en su estadio.

Sus siguientes rivales serán los Seattle Seahawks, exentos de jugar esta ronda por su condición de primer sembrado de la Conferencia Nacional.

Bajo los silbidos de su propia afición, los Eagles se convirtieron en el último de los grandes favoritos en despedirse de la pugna por el trofeo Vince Lombardi.

En la imprevisible fase regular ya cayeron aspirantes como los Detroit Lions, Baltimore Ravens y especialmente los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, tres veces campeones desde 2020 y finalistas el año pasado.

La puerta de salida se abrió el domingo para los Eagles de Jalen Hurts y Saquon Barkley, quienes volvieron a estar muy lejos de sus excepcionales prestaciones de la temporada anterior.

El quarterback se quedó en 168 yardas y un touchdown de pase y apenas representó una amenaza terrestre corriendo solo 14 yardas.

Barkley, por su parte, registró 106 yardas terrestres sin ninguna anotación.

Del otro lado, Brock Purdy y McCaffrey sacaron la cara por unos 49ers que, sin sus colosos defensivos Nick Bosa y Fred Warner, vieron partir en camilla antes del descanso al ala cerrada George Kittle por una lesión en el tendón de Aquiles.

Naufragio ofensivo

Los Eagles, que se fueron al vestuario dominando 13-10, sembraron el nerviosismo entre sus aficionados al no tomar una mayor ventaja durante el tercer cuarto.

Frente a una defensa llena de teóricos suplentes, Philadelphia apenas sumó un gol de campo de Jake Elliott antes de que los 49ers se colocaran en ventaja 17-16 al inicio del último cuarto con el primer touchdown de McCaffrey.

Los locales, con una ofensiva inoperante, volvieron a avanzar con otro insuficiente gol de campo de Elliott y McCaffrey dio el zarpazo definitivo con su segundo touchdown a falta de dos minutos y 54 segundos para el final.

El running back completó 48 yardas corriendo y otras 66 de recepción mientras Purdy alcanzó las 262 yardas y dos touchdowns de pase.

El venezolano Borregales relanza a Patriots

Los New England Patriots lograron su primer triunfo en playoffs desde 2019 al batir 16-3 a Los Angeles Chargers.

El pateador venezolano Andy Borregales se encargó de los nueve primeros puntos de New England con tres goles de campo de 23, 35 y 39 yardas.

El novato, de 23 años, completó un impecable debut en playoffs al convertir también el punto extra tras un touchdown en el último cuarto de Hunter Henry, que capitalizó un pase de 28 yardas de Drake May.

La feroz defensa de los Patriots se encargó del resto en una noche apagada de Justin Herbert, el quarterback estrella de los Chargers, que apenas sumó 159 yardas de pase y 57 de carrera sin touchdowns.

El joven May, aspirante al premio al Jugador Más Valioso (MVP) del curso, brilló en su estreno en postemporada con 268 yardas y un touchdown de pase y otras 66 yardas terrestres.