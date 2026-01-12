El Barcelona supera al Real Madrid en una emocionante final de la Supercopa de España

Los jugadores del Barcelona celebran tras ganar la final de la Supercopa de España.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 11 de enero, 2026

(AFP) El Barcelona revalidó la Supercopa de España con una entretenida victoria por 3-2 en el Clásico ante el Real Madrid el domingo en Arabia Saudí.

Raphinha marcó dos goles para los catalanes y Robert Lewandowski también vio puerta en la victoria sobre el equipo de Xabi Alonso, que sumó su 16º triunfo, un récord, a pesar de la tarjeta roja de última hora de Frenkie de Jong por una falta sobre Kylian Mbappe.

El delantero francés sólo pudo ser suplente en el tramo final del encuentro por un esguince de rodilla, y la derrota podría hacer resurgir las dudas sobre el futuro del técnico madridista Xabi Alonso.

Después de que Raphinha adelantara al Barcelona, Vinicius Júnior igualó la contienda con un gol individual que dio inicio a un frenético final de la primera parte en Yeda.

Lewandowski volvió a adelantar al Barça, pero Gonzalo García marcó en el tiempo añadido y los dos equipos llegaron igualados al descanso.

En el minuto 73, un disparo desviado de Raphinha decidió la contienda, y el Barça se adjudicó el cuarto trofeo de su mandato como entrenador de Hansi Flick.

Alonso sigue buscando su primer título tras su llegada en junio, y el Madrid puso fin a una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones ante su eterno rival.

"Pierdas como pierdas duele, pero está claro que ha sido un partido muy igualado, muy disputado, con un poco de todo", dijo Alonso a Movistar.

"Estuvimos muy cerca de empatar, lo peleamos hasta el final y tengo que felicitar al Barça".

El Barça goleó al Madrid por 5-2 en la final de la temporada pasada, también en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, pero ésta fue mucho más igualada.

"Estamos muy contentos, otro trofeo, siempre es un gran partido contra el Madrid", dijo Lewandowski a Movistar.

"Jugamos bien la primera parte, la segunda también, buscábamos más goles pero ganamos y eso es lo más importante".

Flick, que llevó al Barça a ganar cuatro Clásicos contra el Madrid la temporada pasada en cuatro enfrentamientos, optó por Lewandowski en la delantera en lugar de Ferran Torres e introdujo de nuevo a la estrella juvenil Lamine Yamal en la banda derecha.

El Barcelona se hizo con el balón y el Madrid se replegó para resistir, mientras buscaba a Vinicius Júnior a la contra.

El brasileño no había marcado en sus 16 partidos anteriores, pero ofreció una potente amenaza, volando por la izquierda y obligando a Joan García a realizar la primera parada.

El Barça empezó a subir la intensidad y Raphinha abrió brecha a los 36 minutos.

Momentos después de que el extremo disparó una buena oportunidad mal de ancho, que compensó con una baja, huelga temprana desde el interior del área, a través de Thibaut Courtois y en la esquina inferior.

El Madrid empató con un golazo de Vinicius, que se internó por la izquierda, superó a Jules Kounde y marcó.

El Barcelona volvió a adelantarse a los cuatro minutos de la reanudación con un gol de Lewandowski que superó a Courtois tras un pase de Pedri.

Sin embargo, el Madrid replicó rápidamente justo antes del descanso a través de Gonzalo García, que remató bien mientras caía después de que el cabezazo de Dean Huijsen le rebotara en el larguero.

Siempre ahí

La segunda parte fue más tranquila, con menos ocasiones, ya que los equipos bajaron el ritmo.

Mbappe estaba calentando en la banda cuando el Barcelona se adelantó, con un disparo de Raphinha desde fuera del área que se desvió en Raúl Asencio y dejó a Courtois sin opciones.

El brasileño, que atraviesa un gran momento de forma, marcó su séptimo gol en los últimos cinco partidos en todas las competiciones.

"Siempre está ahí en el momento adecuado", dijo Lewandowski.

Alonso dio entrada a Mbappé para los últimos 15 minutos, tratando de buscar un tercer gol y forzar la tanda de penaltis.

El delantero francés no pudo ver puerta, pero el centrocampista del Barça De Jong fue expulsado por una alta embestida sobre él.

A pesar de la ventaja numérica del Madrid Barça tuvo la mejor oportunidad en el tiempo de descuento con Marcus Rashford disparando fuera cuando a través de la meta.

Asencio podría haber conseguido el empate en la muerte, pero cabeceó directamente a García.

Los cuatro últimos ganadores de la Supercopa de España se han proclamado campeones de Liga, y el Barcelona espera que vuelva a ser una plataforma para el éxito.

Los azulgranas llevan 10 victorias consecutivas en todas las competiciones y lideran la Liga, a pesar de su irregular inicio de temporada.