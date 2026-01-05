La última jornada de la temporada regular define el calendario de los playoffs de la NFL

Publicado por Israel Duro 5 de enero, 2026

La NFL presentó el calendario de los playoffs tras la disputa de la decimoctava y última jornada de la temporada regular. Un día lleno de tensión y récords que se cerró con los Broncos con el primer puesto de la postemporada, que volverán a jugar los Panthers por primera vez desde 2017. Los Steelers, consiguieron clasificarse tras remontar en un agónico encuentro frente a los Ravens. Myles Garrett, de los Browns, logró la mejor marca de la historia de capturas en una temporada.

Los de Denver consiguieron el primer puesto de la AFC, una exención en la primera ronda y la ventaja de jugar en casa en los playoffs tras imponerse por 19-3 a Los Angeles Chargers.

La última vez que los Broncos (14-3) fueron cabeza de serie fue en 2015, una temporada en la que ganaron el Super Bowl y su último partido de playoffs.

Los partidos inaugurales de los playoffs de la AFC de la próxima semana enfrentarán a los Chargers en Nueva Inglaterra, a Buffalo en Jacksonville y a Houston en Pittsburgh, que venció a Baltimore por 26-24 y se alzó con el título de la división Norte de la AFC y la última plaza para los playoffs.

Dramática clasificación de los Steelers en el último suspiro

En un dramático cuarto cuarto lleno de alternativas, los Steelers se hicieron con la victoria tras fallar Tyler Loop, de Baltimore, un intento de gol de campo de 44 yardas por la derecha en la última jugada.

Antes, el veterano quaterback de 42 años Aaron Rodgers lanzó un pase de touchdown de 26 yardas a Calvin Austin a 55 segundos del final, poniendo por delante a los de Pittsburg. Sin embargo, Chris Boswell falló el punto extra, lo que determinó el margen final.

Los Panthers logran la última plaza para los playoffs de la NFC

En la NFC, los primeros partidos de la fase final enfrentarán a Green Bay contra Chicago, a Los Angeles Rams contra Carolina y a San Francisco contra el actual campeón, Filadelfia. Seattle había ganado la primera plaza el sábado con su victoria ante los 49ers.

Los Carolina Panthers se hicieron con la última plaza para los playoffs de la NFC a pesar su derrota (16-14) ante Tampa Bay el sábado gracias al triunfo de los Atlanta Falcons frente a Nueva Orleans por 19-17 el domingo.

Carolina y Tampa Bay tenían un balance de 8-9 y, después de que los Falcons los igualaran, el título de la NFC Sur y la plaza en los playoffs se decidieron en un desempate por los resultados directos, que ganaron los Panthers.

Calendario de la playoffs de la NFL Sábado 10

Rams vs. Panthers

Packers vs. Bears

Domingo 11

Bills vs. Jaguars

49ers vs. Eagles

Chargers vs. Patriots

Martes 13​

Texans vs. Steelers​ ​

Myles Garrett bate el récord de capturas en una temporada

El cazamariscales estrella de los Cleveland Browns, Myles Garrett, rompió el récord de capturas en una sola temporada de la NFL.

El ala defensiva de los Browns alcanzó las 23 capturas tras derribar a Joe Burrow de los Bengals. Con este placaje, Garrett superó las 22.5 capturas que consiguieron Michael Strahan (2001) y T.J. Watt (2021).