Venus Williams jugará en el Abierto de Australia 2026 a los 45 años

Publicado por Carlos Dominguez 2 de enero, 2026

La tenista Venus Williams, ganadora de siete títulos individuales de Grand Slam, regresará al Abierto de Australia - que se disputará del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne - tras un paréntesis de cinco años. Con 45 años, el torneo informó que será la jugadora de mayor edad en disputar el cuadro principal del certamen.

De acuerdo a CBS, los organizadores del evento informaron el viernes que Williams obtuvo una invitación para competir en la edición de 2026 en Melbourne Park, casi tres décadas después de su debut.

"Estoy emocionada por volver a Australia y tengo muchas ganas de competir durante el verano australiano", dijo Williams. "Tengo tantos recuerdos increíbles allí, y estoy agradecida por la oportunidad de volver a un lugar que ha significado tanto para mi carrera".

Una deportista que no se detiene

La última aparición de la tenista en Melbourne fue en 2021, y ha sido subcampeona en dos ocasiones en el torneo individual femenino, tras perder ante su hermana Serena en las finales de 2003 y 2017.

El récord de Williams en Melbourne Park es de 54 victorias y 21 derrotas. Este año será la vigésimo segunda vez que participe en el cuadro principal.

El año pasado, la tenista logró una buena remontada en el US Open, donde compitió en dobles femeninos junto a Leylah Fernández. La dupla avanzó hasta los cuartos de final, en donde fueron vencidas por Taylor Townsend y Kateřina Siniaková.