Terremoto en la NBA: Jokic se lesiona la rodilla

Publicado por Israel Duro 30 de diciembre, 2025

El mundo NBA se detuvo justo antes del descanso del encuentro entre los Denver Nuggets y los Miami Heat. El serbio Nikola Jokic, tres veces MVP de la Liga, abandonaba la tarima renqueando tras confirmarse una lesión en la pierna izquierda.

A pesar de que el primer reporte indicó un posible regreso al encuentro, esto no sucedió, encendiendo las alarmas de una lesión grave que le mantenga retirado de las pistas durante bastante tiempo.

"Solamente sé que es en su rodilla izquierda", dijo el entrenador David Adelman, en declaraciones recogidas por AFP. "Inmediatamente supo que algo estaba mal, esto es parte de la NBA. Vamos a tener más información mañana, en este momento me preocupo más por él como persona y la decepción de pasar por algo así".

Desafortunado choque con Spencer Jones

La acción ocurrió sobre el cierre del primer tiempo, cuando Spencer Jones intentó defender un remate del mexicano Jaime Jaquez Jr. y, en el salto, se apoyó en el tobillo del serbio, que de inmediato se tomó la rodilla izquierda. Casi de manera instantánea, Adelman se acercó a Jokic, quien daba claras muestras de dolor.

Poco tiempo después logró ponerse de pie y se dirigió al vestuario caminando con dificultad. Antes del inicio de la segunda mitad, Jokic no salió a la pista para realizar los trabajos típicos de calentamiento.

"Todos necesitamos un tiempo para asimilar la situación", agregó el entrenador de 44 años. "Necesitamos tener la información de lo que realmente es y después podemos concentrarnos en buscar lo mejor para el equipo".

Números de MVP durante la temporada actual

La expectativa del cuerpo técnico es tener información antes del viaje a Toronto para iniciar lo antes posible el camino a la recuperación.

El campeón de la NBA en el 2023 salió del partido tras haber disputado 19 minutos en los que anotó 21 puntos, sirvió ocho asistencias y recuperó cinco rebotes.

Joker llegó al partido anotando 90 puntos en los últimos dos partidos y promediando un triple doble de 22 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias en la temporada en curso, presentando de nuevo su candidatura al MVP.