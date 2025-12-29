Los Thunder vuelven a la senda del triunfo en la noche en que Kahwi Leonard explotó con los Clippers

Publicado por Israel Duro 29 de diciembre, 2025

Los vigentes campeones de la NBA y mejor equipo de lo que va de temporada superaron su mala racha tras aplastar a los Sixers de Filadelfia (129-104) de la mano de Holgrem y Gilgeous-Alexander. Un resultado que eclipsó la noche histórica de Kawhi Leonard, quien alcanzó los 55 puntos por primera vez en su carrera para llevar a los Clippers a una sorpresiva victoria ante los líderes del Este, los Pistons.

Los Oklahoma City Thunder se rehicieron tras su quinta derrota de la temporada el viernes pasado frente a los San Antonio Spurs con una contundente paliza 129-104 sobre los Philadelphia 76ers en el Paycom Center (Oklahoma City).

Chet Holgrem fue el máximo anotador de los líderes de la Conferencia Oeste con 29 puntos. A su lado, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander fue el segundo hombre con más puntos con 27, anotando en 10 de sus 13 intentos desde la cancha para una efectividad del 77%.

El equipo a batir

"Hicimos un gran trabajo volviendo a nuestro nivel", comentó el escolta Aaron Wiggins en declaraciones recogidas por AFP. "Tuvimos buenos entrenamientos y hoy nos vimos más disciplinados y eso marcó la diferencia".

Los Thunder se consolidan como el equipo a batir, con 23 victorias consecutivas ante rivales de la Conferencia Este, incluidas cinco al hilo en la temporada 2025-26.

Tyrese Maxey fue el máximo anotador para los Sixers con 28 puntos que no pudieron contar con su estrella Joel Embiid por molestias en el tobillo derecho.

La noche mágica de Kawhi Leonard en LA

Los Clippers sumaron su décimo triunfo de la temporada y el cuarto de manera consecutiva al imponerse por sorpresa sobre los líderes de la Conferencia Este, Detroit Pistons. Kawhi Leonard, de 34 años y dos veces campeón de la NBA (2014 y 2019), lanzó para una efectividad del 65% desde la cancha (17/26) con cinco triples y 16 puntos desde la línea de tiros libres.

"Estaba en modo de ataque todo el partido", dijo un sereno Leonard. "Los entrenadores me han pedido que siga siendo agresivo". "Fue un partido increíble, disfrutaré de este momento pero hay que seguir adelante, muy contento con la victoria", agregó.

Con 754 partidos en la NBA, Leonard tenía como récord personal los 45 puntos del 1 de enero del 2019 con los Toronto Raptors. Además, se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NBA con por lo menos 50 puntos, cinco robos y tres bloqueos desde Anthony Davis en el 2016 frente a Denver.

Leonard anotó 10 puntos en el primer cuarto, 15 en el segundo, 26 en el tercero y cuatro en el cuarto.

Como consecuencia de un paupérrimo inicio, los Clippers se mantienen en la decimotercera posición en el Oeste con 10 triunfos y 21 derrotas.

Los Raptors no ceden

Los Toronto Raptors se afianzaron en la cuarta posición de la Conferencia Este al mejorar su récord a 19 triunfos y 14 derrotas, con una diferencia de seis juegos ante los líderes, Detroit Pistons.

El centro Scottie Barnes tuvo un triple doble monumental de 25 puntos, 10 asistencias y 25 rebotes, incluidos nueve ofensivos. Barnes, de 24 años, se convirtió en el primer jugador en la historia de los Raptors con un triple doble de por lo menos 20 puntos y 20 rebotes.

"Era un partido importante para nosotros", dijo Barnes. "Queríamos hacer de todo para ganar y creo que hicimos un buen trabajo en las segundas oportunidades. Solamente intenté tratar de recuperar la pelota y hacer todo lo necesario para ganar, hemos hecho nuestro trabajo".

Toronto se recuperó después de estar abajo por 13 puntos en la segunda mitad y lo hizo desde la zona pintada donde se impuso 70-40 sobre el cuadro californiano.

Draymond Green fue el segundo mejor anotador de los Warriors con 21 puntos en 33 minutos, esto en el cierre de una semana conflictiva que lo vio en un altercado público con su entrenador, Steve Kerr.

Los Blazers apagan a unos eléctricos Celtics

Los Portland Trail Blazers dirigidos por el brasileño Tiago Splitter se impusieron 114-108 sobre los Boston Celtics, que llegaron al partido con una racha de cuatro victorias consecutivas.

Donovan Clingan registró un doble-doble de 18 puntos y 18 rebotes mientras que el israelí Deni Avdija lo hizo con 24 puntos y 10 asistencias.

"Fue importante mantenerse en la pelea", afirmó Splitter. "Tuvimos un mejor control de la pelota en la segunda parte y eso cambió el partido". El esfuerzo defensivo de los Blazers en el complemento fue significativo permitiendo 45 puntos entre el tercer y cuarto período.

El máximo anotador fue el escolta Shaedon Sharpe con 26 unidades lanzando para un 50% de efectividad (10/20). Por los Celtics, Jaylen Brown anotó 37 puntos pero ninguno de sus compañeros superó las 15 unidades en una noche por debajo del 30% en lanzamientos de larga distancia.