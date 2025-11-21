España derrota a la Republica Checa en un partido épico y se verá las caras con Alemania en las semifinales de la Copa Davis

España se clasificó a las semis de la Copa Davis.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 20 de noviembre, 2025

(AFP) España y Alemania se enfrentarán en las semifinales de la Copa Davistras superar este jueves en Bolonia sus respectivas eliminatorias de octavos de final ante la República Checa y Argentina.

Los españoles remontaron un partido en contra y se impusieron a la República Checa por 2-1, mientras que Alemania, con Alexander Zverev como número tres del mundo, derrotó a Argentina por el mismo resultado.

Marcel Granollers y Pedro Martínez vencieron a Tomas Machac y Jakub Mensik por 7-6 (10/8) y 7-6 (10/8) para sellar el pase de España a semifinales.

Jaume Munar puso a España en disposición de ganar la eliminatoria al vencer a Jiri Lehecka por 6-3 y 6-4 e igualar el partido después de que Pablo Carreño Busta fuera derrotado por el número 19 del mundo, Mensik, por 7-5 y 6-4.

SLa mayor estrella de España, Carlos Alcaraz, se retiró del torneo el martes con una lesión en los isquiotibiales sufrida durante su derrota ante Jannik Sinner en el partido por el título de las Finales ATP el domingo.

El seis veces campeón de Grand Slam dijo tras esa derrota que sus isquiotibiales no le habían afectado, a pesar de que fueron vendados durante un tiempo muerto médico.

Alcaraz, número uno del mundo, es uno de los tres jugadores del top-10 que han abandonado la fase final de la Copa Davis en el norte de Italia, donde los aficionados también se han quedado sin la oportunidad de ver jugar a Sinner y Lorenzo Musetti con la Azzurra.

El ex campeón olímpico Zverev es el jugador mejor clasificado que queda en la fase final de la Copa Davis, e igualó la eliminatoria posterior al vencer a Francisco Cerundolo por 6-4 y 7-6 (7/3), después de que Tomas Martin Etcheverry pusiera por delante a Argetina con una victoria por 7-6 (7/3) y 7-6 (9/7) sobre Jan-Lennard Struff.

Alemania se aseguró un enfrentamiento con España el sábado después de que Kevin Krawietz y Tim Puetz superaran en tres sets épicos a Andrés Molteni y Horacio Zeballos por 4-6, 6-4 y 7-6 (12/10).

Krawietz y Puetz salieron victoriosos pasadas las 01:00 de la madrugada del viernes en Italia (medianoche GMT), después de desperdiciar tres partidos de partido por 6-3 en el tie-break del tercer set.

Italia se enfrentará el viernes a Bélgica en la primera semifinal ante un público entregado.