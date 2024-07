Mbappé, presentado como nuevo jugador del Real Madrid: "Voy a dar la vida por este escudo"

Publicado por Alejandro Baños Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-16T13:12:06.000Z"}

Kylian Mbappé fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu en una de las presentaciones más multitudinarias de la historia del fútbol. El delantero francés vestirá la camiseta merengue las próximas cinco temporadas y será el jugador mejor pagado de toda la plantilla.

El día de la presentación comenzó a primera hora de la mañana (huso horario de España) con el reconocimiento médico habitual. A su llegada al hospital, Mbappé atendió a varios aficionados y periodistas, a quienes les respondió, en un perfecto español, con un "sí, seguro" cuando le preguntaron si estaba cumpliendo un sueño.

Más tarde acudió al Santiago Bernabéu. Ya allí fue recibido por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con quien firmó su nuevo contrato profesional.

Mbappé: "Estoy orgulloso de cumplir mi sueño"

Acto seguido, visitó el museo del Real Madrid, acompañado de Pérez y de otros directivos de la institución, y procedió a vestirse, por primera vez, con su nuevo uniforme. Portará el número 9 en su espalda.

Saltó al terreno de juego -junto con el presidente, su familia y el exjugador Zinedine Zidane-, donde le esperaban más de 80.000 espectadores. Fue ahí donde dio sus primeras palabras públicas, visiblemente feliz, como nuevo jugador del Real Madrid: "Es un día increíble. Desde que era niño solamente tenía un sueño y estar aquí significa mucho para mí. Gracias a los madridistas porque desde hace muchos años me dan su amor. Ahora tengo otro sueño, es de estar a la altura de la historia este club. Voy a dar la vida por este club y este escudo".

El primero en hablar fue Pérez. El presidente agradeció a Mbappé querer vestir la camiseta del Real Madrid y por su "esfuerzo" para lograrlo: "Quiero que sepas que ese amor tuyo por el Real Madrid te ha dado la fuerza necesaria para superar todas las barreras para llegar a este club. En este estadio ocurren cosas difíciles de explicar. Pero los madridistas sabemos que ocurren porque esta camiseta no se rinde nunca y esta afición estará siempre contigo hasta el final. Has conseguido tu sueño porque no te has rendido nunca. Estás aquí porque tú lo has querido. Querido Kylian, gracias por hacer un esfuerzo que muchos ni se imaginan".

No hubo referencia alguna a las otras veces en las que Mbappé parecía llegar al Real Madrid. Ni siquiera a aquella ocasión en la que el jugador francés renovó con su anterior equipo, el París Saint-Germain, y dio plantón al club blanco. Ambas partes han preferido dejar de lado las posibles discrepancias que pudiesen surgir y dejar el pasado en el pasado.