Christian McCaffrey 'se venga' de su exequipo en la victoria de los 49ers frente a los Panthers
San Francisco logró su octavo triunfo de la temporada. Destacada actuación del running back frente a los que en su día fueron sus compañeros.
Los San Francisco 49ers sumaron su octava victoria en esta temporada de la NFL al derrotar a los Carolina Panthers por 20-9 en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).
Con este triunfo, los 49ers colocaron un récord de ocho victorias y cuatro derrotas, situándose en el tercer puesto de la clasificación de la división oeste de la National Football Conference (NFC).
El running back Christian McCaffrey -quien se enfrentó a los Panthers por primera vez desde que abandonase la franquicia en 2022- destacó en la victoria de los californianos, cerrando su actuación con 89 yardas terrestres y un touchdown.
En la próxima jornada, los 49ers se medirán a los Cleveland Browns en Ohio, mientras que los Panthers recibirán a los Los Angeles Rams, una de las mejores franquicias de la temporada hasta la fecha.
En el resto de la jornada, los Dallas Cowboys se impusieron en su estadio a los vigentes campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, por 24-21 y los Kansas City Chiefs derrotaron a los Indianapolis Colts por 23-20.
Los New England Patriots colocaron su décima victoria de la temporada tras superar a domicilio a los Cincinnati Bengals por 20-26.
Resultados NFL
Kansas City Chiefs 23-20 Indianapolis Colts
Tennessee Titans 24-30 Seattle Seahawks
Green Bay Packers 23-6 Minnesota Vikings
Baltimore Ravens 23-10 New York Jets
Detroit Lions 34-27 New York Giants
Chicago Bears 31-28 Pittsburg Steelers
Cincinnati Bengals 20-26 New England Patriots
Las Vegas Raiders 10-24 Cleveland Browns
Arizona Cardinals 24-27 Jacksonville Jaguars
Dallas Cowboys 24-21 Philadelphia Eagles
New Orleans Saints 10-24 Atlanta Falcons
Los Angeles Rams 34-7 Tampa Bay Buccaneers
San Francisco 49ers 20-9 Carolina Panthers