Christian McCaffrey 'se venga' de su exequipo en la victoria de los 49ers frente a los Panthers

San Francisco logró su octavo triunfo de la temporada. Destacada actuación del running back frente a los que en su día fueron sus compañeros.

Christian McCaffrey (49ers), tratando de zafarse de un jugador de los Panthers

Christian McCaffrey (49ers), tratando de zafarse de un jugador de los PanthersCordon Press.

Los San Francisco 49ers sumaron su octava victoria en esta temporada de la NFL al derrotar a los Carolina Panthers por 20-9 en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

Con este triunfo, los 49ers colocaron un récord de ocho victorias y cuatro derrotas, situándose en el tercer puesto de la clasificación de la división oeste de la National Football Conference (NFC).

El running back Christian McCaffrey -quien se enfrentó a los Panthers por primera vez desde que abandonase la franquicia en 2022- destacó en la victoria de los californianos, cerrando su actuación con 89 yardas terrestres y un touchdown.

En la próxima jornada, los 49ers se medirán a los Cleveland Browns en Ohio, mientras que los Panthers recibirán a los Los Angeles Rams, una de las mejores franquicias de la temporada hasta la fecha.

En el resto de la jornada, los Dallas Cowboys se impusieron en su estadio a los vigentes campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, por 24-21 y los Kansas City Chiefs derrotaron a los Indianapolis Colts por 23-20.

Los New England Patriots colocaron su décima victoria de la temporada tras superar a domicilio a los Cincinnati Bengals por 20-26.

Resultados NFL

Houston Texans 23-19 Buffalo Bills
​Kansas City Chiefs 23-20 Indianapolis Colts
​Tennessee Titans 24-30 Seattle Seahawks
​Green Bay Packers 23-6 Minnesota Vikings
​Baltimore Ravens 23-10 New York Jets
​Detroit Lions 34-27 New York Giants
​Chicago Bears 31-28 Pittsburg Steelers
​Cincinnati Bengals 20-26 New England Patriots
​Las Vegas Raiders 10-24 Cleveland Browns
​Arizona Cardinals 24-27 Jacksonville Jaguars
Dallas Cowboys 24-21 Philadelphia Eagles
​New Orleans Saints 10-24 Atlanta Falcons
​Los Angeles Rams 34-7 Tampa Bay Buccaneers
​San Francisco 49ers 20-9 Carolina Panthers

