Christian McCaffrey 'se venga' de su exequipo en la victoria de los 49ers frente a los Panthers

Christian McCaffrey (49ers), tratando de zafarse de un jugador de los Panthers Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 25 de noviembre, 2025

Los San Francisco 49ers sumaron su octava victoria en esta temporada de la NFL al derrotar a los Carolina Panthers por 20-9 en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

Con este triunfo, los 49ers colocaron un récord de ocho victorias y cuatro derrotas, situándose en el tercer puesto de la clasificación de la división oeste de la National Football Conference (NFC).

El running back Christian McCaffrey -quien se enfrentó a los Panthers por primera vez desde que abandonase la franquicia en 2022- destacó en la victoria de los californianos, cerrando su actuación con 89 yardas terrestres y un touchdown.

En la próxima jornada, los 49ers se medirán a los Cleveland Browns en Ohio, mientras que los Panthers recibirán a los Los Angeles Rams, una de las mejores franquicias de la temporada hasta la fecha.

En el resto de la jornada, los Dallas Cowboys se impusieron en su estadio a los vigentes campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, por 24-21 y los Kansas City Chiefs derrotaron a los Indianapolis Colts por 23-20.

Los New England Patriots colocaron su décima victoria de la temporada tras superar a domicilio a los Cincinnati Bengals por 20-26.