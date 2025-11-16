EN VIVO: los Commanders logran el primer touchdown ante los Dolphins en el Bernabéu

El pateador n.º 16 de los Washington Commanders, Matt Gay, lanza un gol de campo. AFP

Publicado por Israel Duro 16 de noviembre, 2025

Dolphins y Washington Commanders disputan un histórico partido en el Santiago Bernabéu de Madrid clave para la expansión de la NFL por el mundo.

Las horas están en la hora local de Madrid

05:57 pm 13-13: espectacular Mariota 17:58 16/11/2025 18:03 16/11/2025

05:57 pm 13-13: así fue el touchdown de Achane

17:57 16/11/2025 17:59 16/11/2025

05:32 pm 13-13: touchdown de Dolphins y empate en Madrid 17:53 16/11/2025 17:59 16/11/2025 Achane anota el primer touchdown de Miami tras una carrera corta tras el inicio del cuarto cuarto. La patada posterior de Patterson lleva las tablas al marcador en el Bernabéu.

05:31 pm 6-13: espectacular jugada de Waddle que los Commanders consiguen frenar 17:32 16/11/2025 17:32 16/11/2025

05:25 pm 6-13: los commanders frenan el ataque de los Dolphin 17:27 16/11/2025 17:59 16/11/2025

05:21 pm 6-13: así fue el primer touchdown en el Bernabéu 17:22 16/11/2025 17:59 16/11/2025

05:07 pm 6-13: LLEGA EL PRIMER TOUCHDOWN EN MADRID 17:18 16/11/2025 17:18 16/11/2025 Deebo firma el primer Touchdown en el Bernabéu. Se ha hecho de rogar, pero los Commanders dan la vuelta al partido.

05:03 pm Bizarrap y Dadde Yanke toman el Bernabéu en el descanso 17:04 16/11/2025 17:04 16/11/2025

04:50 pm Descanso en el Bernabéu 17:03 16/11/2025 17:03 16/11/2025

04:49 pm 6-6: ¡¡Empatan los Commanders!! 17:01 16/11/2025 17:03 16/11/2025 La defensa de los Dolphins obliga a la ofensiva de Washington a conformarse con un gol de campo. igualdad máxima en el Bernabéu.

04:47 pm 6-3: ¡Primer down!

16:53 16/11/2025 16:53 16/11/2025 Chris Rodríguez consigue ganar otro primer down. Red Zone para los de Washington.

04:41 pm ¡Resuena la Macarena en el Bernabéu! 16:47 16/11/2025 16:47 16/11/2025

04:32 pm Sack de los Dolphins ahora 16:35 16/11/2025 16:35 16/11/2025 Dobson endosa su primer sack de la tarde a Mariota. Vuelven atrás los Commanders, que fallan en su intento de encontrar los palos.

04:28 pm 6-3: Patterson vuelve a adelantar a los Dolphins 16:31 16/11/2025 16:31 16/11/2025 El pateador de Miami consigue su segundo field goal en el Bernabéu. Los Dolphins, por delante de nuevo.

04:30 pm Sack clave de los Commanders para mantener fuera de la zona de anotación a Miami 16:30 16/11/2025 16:30 16/11/2025

03:49 pm 3-3: Empatan los Commanders 16:24 16/11/2025 16:24 16/11/2025 Tress Way iguala el encuentro. Estaba muy cerca de los postes.

03:47 pm 3-0: ANOTAN LOS DOLPHINS 15:48 16/11/2025 16:23 16/11/2025 Los de Miami consiguen los tres primeros puntos del encuentro. El autor es el pateador Riley Patterson, que cubrió unas 46 yardas.

03:38 pm ARRRRAAAAAAAAAAAAAAAAANCA el partido 15:44 16/11/2025 15:44 16/11/2025 Comienza el encuentro. Los Dolphins atacan primero. Su primer arreón les da 10 yardas de avance

03:43 pm El himno nacional suena en el Bernabéu 15:43 16/11/2025 15:43 16/11/2025

03:35 pm Sopresa: La leyenda del Fútbol Zinedine Zidane lanza la moneda del sorteo inicial 15:36 16/11/2025 15:36 16/11/2025 El exjugador y entrenador francés del Real Madrid, anfitrión del partido, fue el encargado de lanzar la moneda del sorteo para que comience el encuentro