EN VIVO: los Commanders logran el primer touchdown ante los Dolphins en el Bernabéu

El histórico encuentro en Madrid de las franquicias de la NFL da comienzo

El pateador n.º 16 de los Washington Commanders, Matt Gay, lanza un gol de campo.

El pateador n.º 16 de los Washington Commanders, Matt Gay, lanza un gol de campo.AFP

Israel Duro
Publicado por
Israel Duro

Dolphins y Washington Commanders disputan un histórico partido en el Santiago Bernabéu de Madrid clave para la expansión de la NFL por el mundo. 

Las horas están en la hora local de Madrid

13-13: espectacular Mariota 

13-13: así fue el touchdown de Achane

13-13: touchdown de Dolphins y empate en Madrid

Achane anota el primer touchdown de Miami tras una carrera corta tras el inicio del cuarto cuarto. La patada posterior de Patterson lleva las tablas al marcador en el Bernabéu.

6-13: espectacular jugada de Waddle que los Commanders consiguen frenar

6-13: los commanders frenan el ataque de los Dolphin

6-13: así fue el primer touchdown en el Bernabéu

6-13: LLEGA EL PRIMER TOUCHDOWN EN MADRID 

Deebo firma el primer Touchdown en el Bernabéu. Se ha hecho de rogar, pero los Commanders dan la vuelta al partido.

Bizarrap y Dadde Yanke toman el Bernabéu en el descanso

Descanso en el Bernabéu

6-6: ¡¡Empatan los Commanders!!

La defensa de los Dolphins obliga a la ofensiva de Washington a conformarse con un gol de campo. igualdad máxima en el Bernabéu.

6-3: ¡Primer down!

Chris Rodríguez consigue ganar otro primer down. Red Zone para los de Washington.

¡Resuena la Macarena en el Bernabéu!

Sack de los Dolphins ahora

Dobson endosa su primer sack de la tarde a Mariota. Vuelven atrás los Commanders, que fallan en su intento de encontrar los palos.

6-3: Patterson vuelve a adelantar a los Dolphins

El pateador de Miami consigue su segundo field goal en el Bernabéu. Los Dolphins, por delante de nuevo.

Sack clave de los Commanders para mantener fuera de la zona de anotación a Miami

3-3: Empatan los Commanders

Tress Way iguala el encuentro. Estaba muy cerca de los postes.

3-0: ANOTAN LOS DOLPHINS

Los de Miami consiguen los tres primeros puntos del encuentro. El autor es el pateador Riley Patterson, que cubrió unas 46 yardas.

ARRRRAAAAAAAAAAAAAAAAANCA el partido

Comienza el encuentro. Los Dolphins atacan primero. Su primer arreón les da 10 yardas de avance

El himno nacional suena en el Bernabéu

Sopresa: La leyenda del Fútbol Zinedine Zidane lanza la moneda del sorteo inicial

El exjugador y entrenador francés del Real Madrid, anfitrión del partido, fue el encargado de lanzar la moneda del sorteo para que comience el encuentro

Los jugadores ya están sobre el campo

Los jugadores que darán inicio al partido ya han hecho su espectacular entrada para que pueda comenzar el partido

