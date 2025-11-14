Alcaraz cierra 2025 como el número 1 mundial: así queda el ranking ATP y la historia de los grandes

Publicado por Diane Hernández 14 de noviembre, 2025

Carlos Alcaraz ha vuelto a hacer historia. Tres años después de convertirse en el número uno más joven de la era ATP tras conquistar el US Open 2022, el murciano cierra la temporada 2025 en lo más alto del ranking mundial por segunda vez en su carrera. Un logro cimentado en una campaña espectacular: 70 victorias en 78 partidos, ocho títulos en diez finales y una superioridad sostenida durante toda la gira desde primavera.

Una carrera meteórica con seis Grand Slams

A sus 22 años, Alcaraz ya suma seis títulos de Grand Slam, repartidos equitativamente entre Roland Garros, Wimbledon y US Open. Con estos éxitos continúa la estela de leyendas españolas como Rafa Nadal, Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero -su actual entrenador-, además de Arantxa Sánchez Vicario y Garbiñe Muguruza en la categoría femenina.

La batalla por el número uno con Jannik Sinner se prolongó hasta el último torneo del año, las ATP Finals de Turín. Allí, Alcaraz aseguró matemáticamente el liderato al ganar sus tres partidos de la fase de grupos, culminando con una victoria contundente sobre Lorenzo Musetti (6-4, 6-1).

Su segunda mitad de curso ha sido extraordinaria: 55 triunfos en 59 encuentros desde abril y nueve finales en los últimos diez torneos. Su colección de títulos abarca todas las superficies:

Indoor: Rotterdam

Tierra: Montecarlo, Roma y Roland Garros

Hierba: Queen’s

Pista dura: Cincinnati, US Open y Tokio

Solo cedió en las finales de Barcelona -mermado físicamente ante Holger Rune- y Wimbledon, su única derrota ante Sinner en sus cinco duelos del año.

Reinado y cifras de un número 1 consolidado

Con la conquista del Masters 1000 de París, Alcaraz recuperó el liderato mundial para iniciar su sexta etapa al frente del ranking. Ya acumula 45 semanas como número 1, registro que seguirá aumentando durante el cierre de 2025 y al menos todo enero.

Alcaraz es ahora uno de los 11 tenistas que han terminado el año como el 1 en más de una ocasión. Comparte lista con gigantes como Djokovic, Federer, Nadal, Sampras o Borg.

Ranking mundial ATP al cierre de 2025 Carlos Alcaraz (ESP) – 11.650 Jannik Sinner (ITA) – 10.400 Alexander Zverev (ALE) – 5.160 Novak Djokovic (SRB) – 4.830 Taylor Fritz (USA) – 4.135 Alex de Miñaur (AUS) – 4.135 Felix Auger-Aliassime (CAN) – 4.045 Lorenzo Musetti (ITA) – 4.040 Ben Shelton (USA) – 3.970

​Récords históricos del nº 1 mundial ATP



Más veces como número 1 del año



8 – Novak Djokovic

6 – Pete Sampras

5 – Jimmy Connors

5 – Roger Federer

5 – Rafa Nadal

4 – John McEnroe

4 – Ivan Lendl

2 – Bjorn Borg

2 – Lleyton Hewitt

2 – Stefan Edberg

2 – Carlos Alcaraz (2022, 2025)



Más semanas como número 1



Novak Djokovic – 428

Roger Federer – 310

Pete Sampras – 286

Ivan Lendl – 270

Jimmy Connors – 268

Rafa Nadal – 209

Jannik Sinner – 66

El cierre de 2025 confirma a Carlos Alcaraz como el nuevo gran dominador del tenis mundial. Su capacidad para responder a la presión, la madurez que ha adquirido en apenas tres temporadas y su extraordinaria regularidad lo sitúan ya en la conversación histórica del deporte.