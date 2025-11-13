Jokic fulmina a los Clippers con una de las mejores actuaciones que se le recuerda

Publicado por Alejandro Baños 13 de noviembre, 2025

Es inviable negar que es uno de los mejores jugadores de la NBA y del mundo -quizás, el mejor-, y más después de ver su última actuación. Nikola Jokic volvió a demostrar de qué madera está hecho, con un nuevo doble-doble, en la victoria a domicilio de los Denver Nuggets frente a los Los Angeles Clippers (116-130).

En el Intuit Dome de Los Angeles, el pívot serbio condujo a la franquicia de Colorado hacia su noveno triunfo de la temporada regular gracias a los, nada más y nada menos, 55 puntos que encestó frente a los Clippers. Unas cifras a las que añadió los 12 rebotes que capturó y las seis veces en las que asistió a uno de sus compañeros.

Los Nuggets consiguieron irse al final de los primeros 12 minutos por delante en el marcador, con una ligera ventaja. La franquicia de Colorado anotó 39 puntos, de los cuales 25 fueron de Jokic. Sin embargo, en el segundo cuarto, los Clippers resistieron, fueron más efectivos y dieron la vuelta al resultado.

Los angelinos trataron de mantener su ventaja en el marcador, pero, en el tercer cuarto, Jokic volvió a aparecer. El pívot serbio encestó 19 puntos en estos 12 minutos y los Nuggets endosaron a sus rivales un parcial de 43-22 para encarar la recta final del duelo con 16 puntos más que los Clippers.

En el último cuarto, la franquicia de Colorado cumplió con su cometido y sentenció. Al espectáculo anotador que ofreció Jokic frente a los Clippers se sumaron sus dos compañeros de armas: Aaron Gordon y Jamal Murray. El primero aportó 18 puntos y el segundo, 15.

Del lado californiano destacó su estrella, James Harden (23 puntos), y Jordan Miller (22), quien partió desde el banco.

Los Lakers, silenciados por un trueno

En otro de los duelos destacados de la jornada, el que enfrentaba a dos de las franquicias favoritas a ganar el Anillo, los Oklahoma City Thunder -que se mantienen, hasta la fecha, como la mejor franquicia de la temporada en cuanto a resultados- barrieron a los Los Angeles Lakers (121-92).

Las miradas estaban puestas sobre los líderes de cada uno de los contendientes. Y fue la estrella local la que se impuso. Shai Gilgeous-Alexander, mejor jugador de la pasada temporada, cerró siendo el máximo anotador del juego (30 puntos), mientras que Luka Doncic tuvo una actuación más discreta de lo que acostumbra (19 puntos).

La buena actuación coral de los Thunder -principalmente de su quinteto inicial y de Isaiah Joe (21 puntos)- fue lo que propició el triunfo de la franquicia de Oklahoma frente a los Lakers.

Los Mavericks no levantan cabeza; los Celtics arrasan a los Grizzlies

El resto de la jornada dejó la victoria de los Phoenix Suns frente a unos Dallas Mavericks que continúan en estado crítico (114-123) y la paliza de los Boston Celtics a los Memphis Grizzlies (131-95) en el TD Garden.

Los Detroit Pistons, que están posicionados en lo más alto de la clasificación de la Conferencia Este, sumaron un nuevo triunfo, esta vez frente a los Chicago Bulls (124-113) y los San Antonio Spurs cayeron en casa frente a los Golden State Warriors (120-125).