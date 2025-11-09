Djokovic supera a Musetti y se convierte en el campeón más longevo en la historia de la ATP

Novak Djokovic hizo historia en el ATP de Atenas.Captura de pantalla / ESPN Fans

Publicado por Víctor Mendoza 8 de noviembre, 2025

(AFP) Novak Djokovic ganó el título 101 de su carrera al remontar un marcador adverso para vencer a Lorenzo Musetti por 4-6, 6-3 y 7-5 en la final del evento ATP de Atenas el sábado.

El serbio es uno de los tres hombres que acumulan un siglo de títulos: todavía necesita dos para igualar los 103 de Roger Federer, mientras que Jimmy Connors encabeza la lista con 109.

Con 38 años y cinco meses, el ganador de 24 Grand Slams es el ganador de torneos de más edad desde el australiano Ken Rosewall, que tenía 43 cuando ganó en Hong Kong en 1977.

"Una batalla increíble Tres horas de un partido agotador, físicamente", dijo Djokovic. "Podría haber sido el partido de cualquiera, así que enhorabuena a Lorenzo por una actuación increíble. Estoy muy orgulloso de mí mismo por haber superado éste".

Era el segundo título de Djokovic en 2025, tras haber ganado en la tierra batida de Ginebra en mayo.

"Novak, no hay muchas palabras que decir sobre ti y tu carrera", dijo Musetti, que cayó 1-9 contra Djokovic.

"Yestás demostrando, aún a tu edad, que puedes darnos una paliza, como yo hoy. Cada vez que comparto pista contigo, me lo tomo como una lección, así que gracias por eso."

Musetti necesitaba inicialmente ganar el título para asegurarse la octava y última plaza en las Finales ATP de la próxima semana. Su derrota dio a Felix Auger-Aliassime una plaza en Turín en su lugar, pero la posterior retirada de Djokovic allanó el camino para Musetti también.

Musetti, que salvó un punto de partido en su victoria en semifinales ante Sebastian Korda, ha perdido cada una de sus últimas seis finales. Sus únicos títulos ATP llegaron en Hamburgo y Nápoles en 2022.

Djokovic llevaba tiempo clasificado para Turín, pero mantuvo a todo el mundo en vilo sobre su participación en el prestigioso torneo de final de temporada. Finalmente, decidió poner fin a su temporada antes de tiempo, saltándose las Finales ATP por segundo año consecutivo.

El evento de Atenas, dirigido por el hermano menor de Djokovic, Djordje, debía celebrarse en Belgrado, como en 2024.

Pero en agosto, la ATP anunció que el torneo se celebraría en Atenas, sin especificar las razones del traslado.

Djokovic, que hasta ahora había evitado hacer declaraciones políticas, ha expresado en los últimos meses en varias ocasiones su apoyo a los estudiantes que protestan desde hace un año contra el Gobierno del presidente Aleksandar Vucic.

Desde entonces, ha caído en desgracia con las autoridades serbias y se ha convertido en blanco de los tabloides progubernamentales.