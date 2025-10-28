Spurs, Thunder, Sixers y Bulls resisten como únicos invictos en la NBA

Publicado por Williams Perdomo 28 de octubre, 2025

Los Oklahoma City Thunder -vigentes campeones-, los San Antonio Spurs, los Philadelphia 76ers y los Chicago Bulls se mantuvieron imbatidos en este arranque de temporada de la NBA gracias a sus sólidos triunfos del lunes.

Estas son las principales escenas de una apretada jornada de 11 partidos, que vio exhibiciones de Lauri Markkanen (Jazz), Austin Reaves (Lakers) y Nikola Jokic (Nuggets).

Wemby eleva a Spurs

Después de varios años de frustraciones, los Spurs lucen como posibles contendientes en la Conferencia Oeste con un inmaculado balance de 4-0 impulsado por la eclosión de Victor Wembanyama.

El unicornio francés, elegido mejor jugador de la semana en el Oeste, lideró el triunfo este lunes por 121-103 ante los Toronto Raptors.

Wembanyama sumó 24 puntos, su menor cantidad hasta ahora en un partido de la nueva temporada, 15 rebotes, 4 asistencias y 1 tapón en la segunda noche consecutiva de acción de los Spurs.

El pívot alargó su racha de 89 partidos consecutivos con al menos un tapón, aún lejos del récord del legendario centro de los Knicks Patrick Ewing (145).

Wemby volvió a protagonizar jugadas espectaculares, como una bandeja tras un salto de 360 grados, que hasta ahora parecían imposibles para un jugador de su altura (2,24 m).

Sixers, invictos sin Embiid

Los Philadelphia 76ers son otro de los invitados inesperados en lo alto de la clasificación, al llegar a tres triunfos con la victoria 136-124 ante los Orlando Magic.

Antes de arrancar la campaña las perspectivas eran sombrías para los Sixers, debido a los problemas físicos de sus líderes, Joel Embiid y Paul George, quien no tiene fecha de regreso de su lesión de rodilla.

Embiid jugó a medio gas en las dos primeras victorias frente a Boston y Charlotte y este lunes fue reservado por precaución ante sus problemas de rodilla.

Los Sixers tampoco necesitaron del astro camerunés gracias a la nueva pareja que forman Tyrese Maxey y el novato VJ Edgecome, una de las apariciones más excitantes de la campaña.

Maxey llegó a 43 puntos y 8 asistencias y Edgecome, el mejor novato de la primera semana, aportó 26 y 7.

El alero Kelly Oubre Jr. sumó 25 puntos para que entre los tres se encargaran del 70% de anotación de los locales.

Los Oklahoma City Thunder sumaron su cuarto triunfo al batir 101-94 a los Dallas Mavericks con 23 puntos de Shai Gilgeous-Alexander y los Chicago Bulls su tercero ante los Atlanta Hawks por 128-123.

Markkanen y Reaves encendidos

La mayor anotación del lunes estuvo a cargo de Lauri Markkanen, que llegó a 51 puntos en la victoria de los Utah Jazz 138-134 ante los Phoenix Suns en la prórroga.

El finlandés es el primer jugador de los Jazz en llegar al medio centenar de puntos en fase regular desde Karl Malone en 1998.

En el cierre de la jornada, Austin Reaves protagonizó un segundo recital seguido en la derrota de Los Angeles Lakers ante los Portland Trail Blazers.

Reaves, que la víspera había anotado 51 puntos, llegó esta vez a 41 para unos Lakers que compiten sin los lesionados Luka Doncic y LeBron James.

Los Blazers sumaron su segunda victoria con el brasileño Tiago Splitter en la dirección en lugar de Chauncey Billups, suspendido por la NBA después de su arresto del jueves por su presunta participación en una trama de partidas de póker amañadas.

Los Denver Nuggets, en su turno, vencieron 127-114 a los Minnesota Timberwolves liderados en ataque por los 43 puntos de Jamal Murray.

Nikola Jokic logró su tercer triple doble seguido, esta vez de 25 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias.