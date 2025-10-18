MLB: un prodigioso Ohtani hace historia y lleva a los Dodgers a la Serie Mundial

Publicado por Carlos Dominguez 18 de octubre, 2025

(AFP) Los Dodgers de Los Ángeles defenderán el título en su segunda Serie Mundial consecutiva tras derrotar este viernes 5x1 a los Cerveceros de Milwaukee, en una noche en que Shohei Ohtani agrandó su leyenda con una actuación única en la historia.

La superestrella japonesa bateó tres jonrones en un partido en el que también lanzó durante seis entradas, en las que logró 10 ponches y no permitió una sola carrera.

Los Dodgers completaron así una barrida de Milwaukee por 4-0 en esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

A partir del 24 de octubre, la popular franquicia californiana pugnará por ser la primera en revalidar el título desde 2000, en una Serie Mundial que les enfrentará a los Marineros de Seattle o a los Azulejos de Toronto.

Hasta que arranque la final de las Grandes Ligas, los 56.000 aficionados del Dodger Stadium pueden disfrutar del recuerdo de la histórica noche de su ídolo.

Ohtani, que estaba protagonizando unos discretos playoffs, resurgió con otra muestra de su singular talento para lanzar y batear, nunca visto en el béisbol norteamericano desde al menos el mítico Babe Ruth.

Antes que el japonés, de 31 años, ningún lanzador había pegado dos jonrones en un juego de eliminatorias.

Su balance final de tres cuadrangulares y 10 ponches tampoco se había registrado en toda la historia de las Grandes Ligas, tanto en playoffs como temporada regular.

"Fue realmente divertido en ambos lados", declaró Ohtani, quien dedicó su premio MVP (Jugador Más Valioso) de la serie a los fanáticos del béisbol en todo el planeta.

"Lo ganamos como equipo, es realmente un esfuerzo de equipo. Espero que todos en Los Ángeles, Japón y en todo el mundo puedan disfrutar de un buen sake", bromeó Ohtani a través de un traductor.