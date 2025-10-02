La FIFA descarta expulsar a Israel de las competiciones: "No podemos resolver conflictos geopolíticos"

El combinado nacional de Israel celebra un gol en la fase clasificatoria para el Mundial 2026 Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 2 de octubre, 2025

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, rechazó expulsar a Israel de cualquier competición oficial, ya sea a su combinado nacional o a los equipos del país, a pesar de las presiones recibidas para que se les excluyese debido a la guerra en Gaza.

Mediante un comunicado recogido por AFP, Infantino hizo un llamamiento para que cese la guerra y se alcanzase un acuerdo de paz permanente. Sin embargo, el presidente del máximo organismo del fútbol señaló que la FIFA no está para "resolver conflictos geopolíticos".

Además, Infantino subrayó que el fútbol tiene "el poder" de "reunir a la gente en un mundo dividido", ofreciendo "un mensaje de paz y unidad".

"La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol a través del mundo explotando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios", afirmó el presidente de la FIFA.

En ningún párrafo del texto Infantino menciona a los israelíes, mientras el organismo recibe multitud de presiones para que se les expulse de cualquier competición oficial, incluido el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.