Sabalenka vuelve a la final del US Open tras vencer a Pegula

Publicado por Virginia Martínez 4 de septiembre, 2025

(AFP) La vigente campeona Aryna Sabalenka remontó desde atrás para vencer a la cuarta cabeza de serie estadounidense Jessica Pegula en tres sets y volver a la final del US Open el jueves.

Sabalenka, número uno del mundo, superó a Pegula por 4-6, 6-3 y 6-4 en una reedición de la final del año pasado.

La bielorrusa se enfrentará el sábado por el título a Naomi Osaka, cuatro veces campeona de Majors, o a Amanda Anisimova, en su tercera participación consecutiva en la final de Flushing Meadows.

"Ha sido un partido muy duro, ella ha jugado un tenis increíble, como siempre, y yo he tenido que esforzarme mucho para ganar", dijo Sabalenka.

"Simplemente súper feliz de estar de nuevo en la final y espero poder llegar hasta el final otra vez".

Sabalenka, de 27 años, busca convertirse en la primera jugadora en ganar títulos individuales consecutivos en Nueva York desde que Serena Williams ganó tres seguidos de 2012 a 2014.

Ahora ha llegado a la final en cuatro de los últimos cinco Grand Slams, pero no ha sumado a su botín de tres majors desde que ganó el US Open de 2024.

Sabalenka asestó el primer golpe en el sexto juego, Pegula salvó un par de puntos de ruptura antes de que la persistencia de la bielorrusa diera sus frutos y se pusiera 4-2 por delante.

Un suelto juego de servicio de Sabalenka permitió a Pegula responder inmediatamente. La estadounidense igualó 4-4 y volvió a presionar a la cabeza de serie.

Un error de Sabalenka dio a Pegula otro break para una ventaja de 5-4 y sacó a la perfección para llevarse el primer set, para deleite del público del estadio Arthur Ashe.

Sin embargo, Sabalenka se recompuso y remontó los tres primeros juegos del segundo set, un break tempranero que marcó la diferencia y llevó el partido a un set decisivo.

Una rotura para abrir el tercer set puso a Sabalenka 2-0 por delante. Luchó para salvar tres puntos de rotura y mantener el control con 4-2 y luchó contra otro en el octavo juego para acercarse a la victoria.

Pegula aguantó y forzó a Sabalenka a superar la línea con su propio saque. Finalmente, convirtió un tercer punto de partido con una derecha ganadora para su palpable alivio.