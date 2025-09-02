US Open: Sinner arrasa a Bublik y Gauff naufraga frente a Osaka

Publicado por Alejandro Baños 2 de septiembre, 2025

Jannik Sinner, número uno del ranking ATP, avanzó a los cuartos de final del US Open tras barrer al kazajo Alexander Bublik, número 24, en un partido que duró apenas una hora y 23 minutos y en el que únicamente cedió tres juegos (6-1, 6-1 y 6-1).

De esta manera, el tenista italiano se vengó de Bublik, quien le derrotó en el último enfrentamiento que mantuvieron.

"Nos conocemos muy bien. Hemos tenido batallas muy duras, especialmente este año", dijo Sinner, al término del partido, sobre Bublik. "Tuvo un partido anterior muy duro y hoy no pudo servir tan bien".

En la siguiente ronda, Sinner -que continúa luchando por mantenerse en lo más alto del ranking ATP- se medirá frente a su compatriota Lorenzo Musetti, número diez, quien accedió a la siguiente ronda tras barrer al español Jaume Munar en tres sets (6-3, 6-0 y 6-1).

"Es genial. Lorenzo es uno de los mayores talentos que tenemos", afirmó Sinner, al hablar sobre su próximo rival en el US Open. "El tenis italiano está en una gran forma, tenemos muchos jugadores, muchos estilos. Es muy bueno que habrá un italiano en semifinales".

Al margen del enfrentamiento entre los italianos, los cuartos de final del US Open los completan el duelo entre el español Carlos Alcaraz y el checo Jiri Lehecka, el del estadounidense Taylor Fritz contra el serbio Novak Djokovic y el del canadiense Felix Auger-Aliassime frente al australiano Alex de Minaur.

Gauff dice adiós al US Open

En el cuadro femenino del US Open, la estadounidense Coco Gauff, número tres del ranking WTA, cayó eliminada contra pronóstico frente a la japonesa Naomi Osaka, número 24, en dos sets (6-3 y 6-2).

"Para mí es decepcionante, no fue el nivel que quería mostrar", reconoció Gauff tras caer eliminada en el US Open. "Siento que me pongo mucha presión a mí misma con 21 años. Me doy cuenta del éxito que tienen muchas chicas en el circuito a los 25 o 26 años y me emociona pensar en cómo puede ser entonces mi juego si sigo trabajando así de duro".

Ahora, Osaka -quien llegó a ser la mejor tenista del mundo- se enfrentará a la checa Karolina Muchova.

En cuartos de final, la número uno del ranking WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se enfrentará a la checa Marketa Vondrousova; la polaca Iga Swiatek buscará avanzar a semifinales frente la estadounidense Amanda Anisimova; y la también estadounidense Jessica Pegula luchará contra la checa Barbora Krejcikova.