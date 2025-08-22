US Open: Alcaraz busca arrebatarle el trono y el número uno a Sinner

Publicado por Alejandro Baños 22 de agosto, 2025

Tras concluir la fase previa del torneo, este domingo comienza la primera ronda del US Open, el último Grand Slam de la temporada con dos claros favoritos a conquistar el título. Dos que ya saben lo que es vencer sobre la superficie neoyorquina.

El tenista italiano Jannik Sinner, con los 24 años recién cumplidos, no solo busca volver a alzar el trofeo que conquistó hace doce meses, cuando derrotó en la final del US Open 2024 a Taylor Fritz en tres sets; también ha de defender el número uno del ranking ATP.

Para Sinner -que comenzará el torneo enfrentándose al checo Vit Kopriva-, su principal amenaza es Carlos Alcaraz. El tenista español, de 22 años, busca redimirse sobre la pista Billie Jean King, ya que, en la pasada edición, cayó por sorpresa en la segunda ronda frente al neerlandés Botic van de Zandschulp en tres sets.

Alcaraz -debutará frente al estadounidense Reilly Opelka- está ante la oportunidad de sumar su segundo US Open (logró el primero en la temporada 2022) o, lo que es lo mismo, el sexto Grand Slam de su carrera profesional. Pero también de arrebatarle el número uno del ranking ATP a Sinner.

Alcaraz y Sinner monopolizan los Grand Slam Sinner y Alcaraz protagonizan la nueva gran rivalidad sobre las pistas. Ambos están logrando unos triunfos que, a su edad, conseguían Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, los tres representantes de la última gran generación que ha dado el tenis.

​Los números que han logrado, hasta la fecha, avalan que Sinner y Alcaraz sean considerados como los nuevos maestros de la raqueta. También los títulos conseguidos. Porque el italiano y el español han ganado los últimos siete Grand Slam que se han disputado.

​En el caso de Sinner, el italiano consiguió su primer Grand Slam en 2024, cuando venció en el Abierto de Australia. Meses después, se subiría a lo más alto en el US Open.

​Esta temporada, Sinner consiguió defender la corona en el Abierto de Australia y sumó el primer Wimbledon a su palmarés. En total, cuatro.

​Por su parte, Alcaraz ha ganado uno más. La primera vez que alzó un Grand Slam al cielo fue en 2022, cuando se hizo con el US Open. En la temporada siguiente, logró proclamarse campeón de Wimbledon.

​En 2024, obtuvo su primer Roland Garros y reeditó triunfo en Wimbledon. Esta temporada, volvió a ganar en Roland Garros.

Djokovic, la gran duda

Al margen de Sinner y Alcaraz, otro de los grandes protagonistas que estará sobre la pista neoyorquina será Novak Djokovic. El tenista serbio, de 38 años, acude al US Open sin haberse preparado en torneos de la misma superficie previos y con claros síntomas de que la edad pesa y de que ya lo dio todo en el tenis.

Sin embargo, Djokovic ansía conquistar su 25º Grand Slam, por lo que luchará a capa y espada por ganar en el US Open 2025. Y, para ello, tendrá que comenzar superando a su compatriota Miomir Kecmanovic en la primera ronda. Fue en Nueva York donde consiguió su último 'grande', en 2023.

Sabalenka, favortia

En el cuadro femenino, Aryna Sabalenka quiere reeditar el título que consiguió el pasado año, algo que ninguna tenista ha conseguido desde que Serena Williams ganase en las ediciones del 2012, 2013 y 2014.

Es la gran aspirante. Sin embargo, la tenista bielorrusa, número uno del ranking WTA, tendrá enfrente a rivales que también cuentan con un cierto grado de favoritismo, como la polaca Iga Swiatek o la estadounidense Coco Gauff.