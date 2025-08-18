Jon Rahm conquista el LIV Golf 2025 tras una épica remontada frente a Niemann en Indianápolis

Publicado por Agustina Blanco 17 de agosto, 2025

Jon Rahm se coronó campeón del LIV Golf por segundo año consecutivo este domingo, tras una espectacular actuación en el torneo de Indianápolis que le permitió superar al chileno Joaquín Niemann en la última cita del calendario y arrebatarle el título general del circuito saudí.

Rahm llegó al torneo en The Club at Chatham Hills, en Indiana, con 196,16 puntos en la clasificación general, sin victorias individuales en 2025, frente a los 208,43 puntos de Niemann, quien acumulaba cinco triunfos pero con resultados más irregulares. Para alzarse con el campeonato, el golfista vasco necesitaba terminar por delante del chileno y esperar un tropiezo de este en la última ronda. Rahm no solo cumplió, sino que firmó una tercera ronda memorable de 60 golpes (-11), con un eagle, diez birdies y un solo bogey, que lo catapultó al segundo puesto del torneo con un total de -22 y le aseguró el título general con 226,16 puntos, superando los 223,66 de Niemann, quien finalizó empatado en cuarta posición con -17.

El colombiano Sebastián Muñoz, líder desde su histórica ronda de 59 golpes (-12) el viernes, resistió la presión de Rahm y se llevó el triunfo en Indianápolis con un -22, decidido en un desempate tras una ronda final de -6. Muñoz, en su primera victoria desde que se unió al circuito saudí en 2023, celebró el apoyo de su equipo: “Ayer estaba algo enfadado conmigo mismo, pero tuve mucho apoyo a mi alrededor. Mi ‘caddie’ se aseguró de hablar conmigo anoche y recordarme que estábamos en una gran posición. Estamos jugando muy bien y podemos confiar en nosotros mismos contra cualquiera”, afirmó tras el torneo.

Una remontada de ensueño



Rahm, quien partía el domingo a un solo golpe de Niemann tras remontar una desventaja inicial de tres golpes, mostró su mejor versión en la ronda final. “El objetivo mañana es salir y hacer lo que hizo Sebastián Muñoz el primer día para darme una oportunidad de ganar”, había declarado el sábado. Y cumplió con creces.

Encadenó birdies desde el inicio, destacando un eagle en el hoyo 13 que lo colocó momentáneamente en el liderato compartido con Muñoz y el estadounidense Dustin Johnson. A pesar de un bogey en el hoyo 14, Rahm cerró con cuatro birdies consecutivos, situándose dos golpes por delante de Muñoz, quien aún tenía dos hoyos por jugar.

El colombiano respondió con dos birdies en los últimos dos hoyos, forzando un desempate con Rahm en -22. En el hoyo 18 de desempate, Muñoz firmó un nuevo birdie, mientras que Rahm, con un par, se quedó a las puertas de la victoria en Indianápolis. A pesar de la derrota en el desempate, la actuación de Rahm fue suficiente para asegurar el campeonato general, ganando 18 millones de dólares como premio. Niemann, subcampeón, recibió 8 millones, mientras que Muñoz se llevó 4 millones por su triunfo en el torneo.