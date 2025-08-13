"¿Es el hijo de Tim Walz?": los Minnesota Vikings, en el centro de las críticas por una polémica decisión

Dos hombres se incorporan al equipo de cheerleaders de los Minnesota Vikings VOZ / Cordon Press / Instagram-@mvcheerleaders .

Publicado por Alejandro Baños 13 de agosto, 2025

Los Minnesota Vikings han recibido una oleada de críticas -principalmente procedentes desde su afición- por una controvertida decisión que han tomado. La franquicia de la NFL ha anunciado la incorporación de dos hombres a su equipo de cheerleaders, algo que no ha sido bien recibido entre sus seguidores.

A través de un video publicado en redes sociales, los Vikings dieron la bienvenida a su "nueva generación de cheerleaders", en la que están dos hombres. Una iniciativa que rompe por completo con una tradición en la NFL y en el deporte en general para alinearse con la doctrina woke.

"La nueva generación de cheerleaders ya está aquí", escribió la franquicia.

Pronto las redes sociales estallaron y los seguidores de los Vikings comenzaron a mostrar su rechazo a la decisión. "Dejo de ser un fan de los Vikings", reaccionó el usuario @donbrandonnn al video publicado por la franquicia en Instagram.

"He perdido todo mi respeto por los Vikings", escribió @coltonarrand_. "Como fan de los Vikings, espero que no ganemos ni un solo partido", dijo, por su parte, @derek.varin.

Otros usuarios ironizaron sobre lo que acababan de ver en el video y vincularon a uno de los dos hombres que forman parte del equipo de cheerleaders de los Vikings con un reconocido mandatario demócrata. "¿Es el hijo de Tim Walz?", preguntó @79polishprince.

Los Vikings no son los primeros

Resulta que los Vikings no son la única franquicia de la NFL que tienen hombres entre sus cheerleaders.

Por ejemplo, casi un tercio del equipo de cheerleaders de los Baltimore Ravens son hombres (18 de 50), tal y como aparece en su página web.

Otras franquicias que también cuentan con hombres entre sus cheerleaders son los Los Angeles Rams, los New Orleans Saints, los Philadelphia Eagles, los San Francisco 49ers o los Tennessee Titans.