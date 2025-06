Swiatek abdica y Sabalenka disputará la final de Roland Garros

Publicado por Alejandro Baños 5 de junio, 2025

La número uno del ránking WTA, Aryna Sabalenka, disputará la final de Roland Garros por primera vez en su trayectoria después de derrotar a la número cinco, Iga Swiatek, en la primera de las semifinales en tres sets (7-6, 4-6 y 6-0).

Con este triunfo, la tenista bielorrusa, de 27 años, destrona a la polaca, de 24 años, quien defendía el título y quien cuenta con cuatro Roland Garros en su palmarés.

"Me siento increíble, pero tengo que entender que todavía no he concluido el trabajo. Simplemente, estoy feliz con la actuación de hoy", dijo Sabalenka.

El duelo prometía máxima igualdad y así fue, al menos, durante los dos primeros sets. Sabalenka se anotó la primera manga en el tie break. Sin embargo, Swiatek, la última gran especialista sobre la tierra batida de París, logró poner las tablas en el marcador tras ganar el segundo set.

Esa igualdad se rompió en el último set, cuando Sabalenka apretó el acelerador y no cedió ni un solo juego frente a su rival.

La derrota supone el fin de la racha de Swiatek de 26 triunfos consecutivos en Roland Garros.

De ganar, sería el cuarto Grand Slam de Sabalenka, quien tiene dos Abierto de Australia y un Abierto de EEUU en sus vitrinas.