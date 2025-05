Roland Garros rinde tributo a Nadal, el "rey Rafael XIV"

Publicado por Alejandro Baños 26 de mayo, 2025

Mayo de 2005. Aquella fecha quedará grabada por ser el momento en el que una de las grandes leyendas de la historia del tenis pisaba, como jugador profesional, el estadio Philippe Chatrier. Por entonces, aquel joven de 19 años que ya comenzaba a destacar no era consciente de lo que iba a lograr durante su trayectoria y de que se iba a convertir en el tenista más laureado de la historia de Roland Garros, logrando el primero de los 14 que tiene en su palmarés ese mismo año, el de su debut. Dos décadas después, ya retirado, Rafael Nadal recibió el merecido homenaje que su torneo predilecto le debía.

Este domingo, la organización de Roland Garros convocó a un gran despliegue de aficionados, medios de comunicación y personalidades del mundo del tenis para que estuviesen presentes en el tributo que había preparado para Nadal.

No faltó nada... ni nadie. Hasta París (Francia) se desplazó toda su familia, esenciales para Nadal, quienes le acompañaron en todas sus aventuras deportivas y fueron testigos directos de todos los éxitos del extenista natural de Manacor (Mallorca, España). Entre ellos, estaba su esposa, María; su hijo, Rafael; sus padres, Sebastián y Ana María; su hermana, Maribel; y su tío Toni, quien fue su entrenador durante muchos años.

Tampoco faltaron rivales, quienes, con el paso del tiempo, se convirtieron en amigos e, incluso, en admiradores. Nadal formó parte de un Big Four en el que también estaban el suizo Roger Federer, el serbio Novak Djokovic y el británico Andy Murray. Un cuarteto que ya es historia del tenis -aunque Djokovic continúa en activo- y que suma nada más y nada menos que 69 Grand Slam. Quizás, irrepetible.

También estuvo Carlos Alcaraz, quien está llamado a que el éxito del tenis español perdure. Y grandes amigos de Nadal, como el exjugador de la NBA Pau Gasol.

El cariño, respeto y admiración que se ha ganado con su esfuerzo quedó reflejado en cada uno de los instantes de la ceremonia. Hubo ovaciones, pancartas, vítores y lágrimas, pero de emoción. Sin embargo, uno de los momentos más destacados del homenaje fue cuando descubrieron una placa conmemorativa de Nadal con su huella en uno de los lados de la Philippe Chatrier. Un gesto con el que Roland Garros quiere que la leyenda que simboliza el extenista español pase de ser algo abstracto a ser algo tangible y visible.

"Ha sido muy emocionante para alguien al que no le gusta ser el centro de la atención. Todo ha sido una gran sorpresa. No sabía nada. Sabía lo del vídeo y que tenía que hablar. Cuando vi la huella, pensé que era sólo para este año. Es un honor que sea para siempre. Quiero que la gente esté contenta de verme cuando regreso a un sitio", dijo Nadal respecto a la placa. "Tener ese trocito de mí en la Philippe Chatrier es algo que me emociona sólo de pensarlo".

Nadal anunció su retirada en octubre de 2024 y, un mes después, disputó su último partido. Desde que comenzó su trayectoria profesional en 2002, el extenista español disputó Roland Garros en 19 ocasiones, ganando 14 finales, todas las que disputó (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022). En su amalgama de títulos, también constan dos Abierto de Australia (2009 y 2022), dos Wimbledon (2008 y 2010), cuatro Abierto de EEUU (2010, 2013, 2017 y 2017) y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, entre otros éxitos.