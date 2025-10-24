Las autoridades de Hawái y la Administración Trump rescataron a 10 menores desaparecidos en una operación conjunta

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de octubre, 2025

Una reciente operación de rescate infantil en Hawái llamada 'Shine the Light' permitió la recuperación segura de 10 niños y jóvenes que se encontraban desaparecidos, teniendo cada uno de ellos entre 13 y 18 años de edad. En la operación participaron tanto la Administración del presidente Donald Trump como autoridades locales, incluyendo el Departamento del fiscal general de Hawái y el Departamento de Servicios de dicho estado.

La operación, la cual se llevó a cabo el pasado fin de semana, tuvo como objetivo principal el rescate de los 10 menores en situación de riesgo, reportados como “fugitivos” a lo largo y ancho de la isla Oahu. Varias de las agencias que formaron parte del operativo incluyeron también al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, el FBI e incluso al Departamento de Policía de Honolulu. “Proteger a nuestros 'keiki' (niños) es nuestra máxima prioridad en la Fuerza de Tareas de Crímenes en Internet contra Niños del Departamento del fiscal general de Hawái”, dijo el comandante de la Fuerza de Tareas de Hawái contra los Delitos en Internet contra Niños (HICAC), Edward Arias, quien añadió que en la operación se realizaron varias detenciones de sujetos que habrían tenido retenidos a los menores contra su voluntad.

Las investigaciones continúan

Según declaró la fiscal general de Hawái, Anne López, la operación tuvo como uno de sus principales objetivos disuadir a aquellos que explotan a menores desaparecidos, así como también proporcionarles a las víctimas rescatadas todos los servicios y atenciones correspondientes. López también expresó su agradecimiento por la colaboración interinstitucional al afirmar: “Quiero reconocer y agradecer a todos nuestros dedicados socios federales, militares, estatales, del condado y comunitarios, cuya colaboración y esfuerzo incansable hicieron posible el éxito de esta misión”. De igual forma, López detalló que las investigaciones correspondientes al caso permanecen en curso, aunque no reveló el número exacto de las detenciones realizadas ni los delitos imputados.

“El Departamento de Servicios Humanos de Hawái está profundamente comprometido con la seguridad y el bienestar de nuestros 'keiki'. La Operación 'Shine the Light' destaca el poder de la colaboración entre socios federales, estatales, locales y comunitarios. Juntos, estamos asegurando que los niños vulnerables no solo sean localizados y protegidos, sino también conectados con la atención y el apoyo compasivos e informados sobre el trauma que necesitan para recuperarse y prosperar”, comentó en un comunicado el director del Departamento de Servicios Humanos de Hawái, Ryan Yamane.