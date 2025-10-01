Un edificio de la Universidad Estatal de Utah fue evacuado por “paquete sospechoso” antes de un evento de Turning Point USA

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de septiembre, 2025

El edificio Old Main de la Universidad Estatal de Utah fue evacuado temporalmente este martes debido a un “paquete sospechoso” que se encontraba en las instalaciones, poco antes de que diera inicio el primer evento de la organización Turning Point USA (TPUSA) en Utah desde el asesinato de su fundador Charlie Kirk. Luego de la evacuación, las autoridades universitarias y policiales acudieron al lugar y localizaron el artefacto, el cual fue detonado por un escuadrón antibombas por motivos de seguridad. La institución académica detalló en un comunicado que el paquete en cuestión no era explosivo, y explicó que durante el último día ha tomado numerosas medidas de seguridad ante las “preocupaciones elevadas”. De igual forma, la universidad explicó que las actividades programadas para el edificio han sido reanudadas al determinar que ya no hay peligro.

“Un artefacto sospechoso fue hallado cerca del exterior de Old Main. Las autoridades universitarias y locales fueron enviadas a la escena. Se localizó un artefacto que fue considerado como no explosivo. Por precaución, el escuadrón antibombas detonó el dispositivo sospechoso. El edificio Old Main ya está despejado y seguro. Todos los eventos programados pueden reanudarse con normalidad”, decía el comunicado de la universidad.

Medidas de seguridad

La Universidad Estatal de Utah también informó que la seguridad del evento de TPUSA funcionará de manera similar a la de los eventos deportivos que tienen lugar en la institución académica para “ayudar a proteger la seguridad de los participantes y oradores”. Asimismo, la universidad detalló que “Dadas las crecientes preocupaciones, el departamento de seguridad pública de USU continúa colaborando con estas entidades para garantizar que se implementen las medidas y protocolos de seguridad adecuados”.

Entre las diferentes medidas de seguridad que la universidad está implementando para el evento se encuentran la prohibición de bolsos y mochilas de más de 6,5 por 4,5 pulgadas, la prohibición del reingreso al evento, la prohibición de carteles externos, la obligatoriedad de pasar por detectores de metal e incluso de contar con un permiso de porte oculto válido en el estado de Utah en el caso de llevar un arma de fuego.