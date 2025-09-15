El gobernador de Utah arremete contra las redes sociales por actuar como “emprendedores del conflicto" tras el asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de septiembre, 2025

El gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, criticó este domingo a las redes sociales por el rol que han venido jugando en los últimos días tras el asesinato de Charlie Kirk, al explicar que estas han actuado como “emprendedores del conflicto” que han enfrentado a los estadounidenses entre sí, sugiriendo además que el público necesitaba recuperar la autonomía perdida desde su auge. “No puedo enfatizar lo suficiente el daño que las redes sociales y el internet nos están causando a todos, esos picos de dopamina. Estas compañías, con capitalizaciones de mercado de billones de dólares, las más poderosas en la historia del mundo, han descubierto cómo hackear nuestros cerebros, engancharnos a la indignación —que es el mismo tipo de dopamina, el mismo químico que obtienes al consumir fentanilo—, engancharnos a la indignación y hacer que nos odiemos entre nosotros”, explicó Cox durante una entrevista en NBC News.

De igual forma, el líder conservador destacó que todo este fenómeno se ha visto desarrollarse “en tiempo real desde la trágica muerte de Charlie Kirk” y en “cada rincón de nuestra sociedad”, detallando que el público debe volver a preocuparse por el contacto cercano no solo con la familia y los amigos, sino también con la comunidad. “Los emprendedores del conflicto se están aprovechando de nosotros, y estamos perdiendo nuestra autonomía. Y tenemos que recuperarla. Tenemos que apagarlo. Tenemos que volver a la comunidad, a preocuparnos por nuestros vecinos, a las cosas que hacen grande a Estados Unidos: servirnos unos a otros, superarnos, hacer ejercicio, dormir, todas esas cosas que esto nos está quitando”, señaló Cox.

En otra entrevista en CNN, Cox explicó el dolor que ha generado tanto en Utah como en los Estados Unidos el asesinato de Kirk, y detalló que nadie debe ser víctima de la violencia por expresar sus opiniones. El gobernador republicano le comentó a la cadena progresista que, si bien Kirk llegó a decir “cosas inflamatorias”, el joven activista conservador también “dijo otras sobre el perdón”.

“Dijo cosas increíbles sobre, cuando las cosas se ponen oscuras, dejar de lado nuestros teléfonos, leer las escrituras, ir a la iglesia, hablar con nuestros vecinos. Dijo que tenemos que involucrarnos, y eso es lo que más aprecio de Charlie Kirk”, señaló Cox en CNN.